Acum un an Becali oferea 500 000 pe el, acum il poate lua GRATIS! Atacantul care poate veni in orice clipa la FCSB

E de ani buni in vizorul lui Becai, insa niciodata patronul FCSB n-a fost suficient de convins ca trebuie sa-l ia.

Acum, Sergiu Bus ramane liber de contract. Atacantul de 27 de ani nu-si va prelungi contractul cu Gaz Metan. Echipa din Medias ar fi trebuit sa-i plateasca 150 000 de euro ca sa-l pastreze, insa presedintele Marginean n-a fost de acord cu investitia. Impresarul fotbalistului, Bogdan Apostu, recunoaste ca FCSB e una dintre posibilele destinatii pentru Bus, care mai e dorit in Polonia si Israel.

"Pentru Bus a fost un oarecare interes din partea FCSB toamna trecuta. Domnul Becali s-a interesat, mai erau doua zile din perioada de transferuri. S-a vorbit si niste sume de bani, dar Mediasul n-a fost de acord. Au mai fost oferte din Israel si Polonia", a spus Apostu pentru Gazeta Sporturilor.

Acum mai putin de un an, Becali era gata sa dea jumatate de milion pentru Bus. Patronul FCSB e un fan al atacantului crescut de CFR inca din perioada in care era golgeterul Coronei Brasov, in urma cu 6 ani.

In acest campionat, Bus a dat 9 goluri in campionat si unul in Cupa Romaniei in tricoul lui Gaz Metan. In cariera, Bus a mai trecut pe la Sheffield Wednesday, TSKA Sovia sau Levski Sofia.