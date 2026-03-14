Stadionul din Giulești s-a umplut până la refuz pentru derby-ul care poate decide noul lider din Superligă, după prima etapă de play-off. Dinamo își joacă o șansă importantă, în contextul în care a căzut pe locul șase în urma meciului Universitatea Craiova - Rapid 0-1.
Pentru a-și motiva jucătorii, fanii rapidiști au pregătit o coregrafie specială pentru această partidă, afișată chiar înainte de fluierul de start, într-o atmosferă de senzație.
Echipele de start pentru derby-ul Rapid - Dinamo:
- Rapid: Aioani - Onea, Pașcanu, Kramer, Borza - Moruțan, Vulturar, Grameni - Dobre, Paraschiv, Petrila
- Rezerve: Iliev, Ciobotariu, Bolgado, Manea, K. Keita, Christensen, Hromada, G. Gheorghe, A. Șucu, Talisson, Hazrollaj, Koljic
- Dinamo: Epassy - Sivis, Duțu, Stoinov, Opruț - Soro, Gnahore, Cîrjan - Musi, Pop, Armstrong
- Rezerve: Roșca, Din Licaciu, Milanov, Mazilu, Cr. Mihai, Tarbă, Caragea, Ikoko, Țicu, N'Giuwu
Dinamo traversează o perioadă complicată, cu trei înfrângeri consecutive, însă diferența față de Rapid este de doar două puncte, iar un succes în această seară ar putea relansa serios lupta la titlu.
De partea cealaltă, FC Rapid București este în urmărirea liderului Universitatea Craiova și speră să câștige primul titlu după mai bine de două decenii de așteptare.