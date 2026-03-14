Florin Prunea, fostul mare internațional, a prefațat partida din Giulești, foarte importantă pentru cei de la Dinamo, în contextul în care echipa a ”căzut” pe locul șase după Universitatea Craiova - FC Argeș 0-1.

Fostul portar va fi cu ochii pe evoluția lui Devis Epassy, goalkeeper-ul lui Dinamo, și este convins că Istvan Kovacs va avea totul sub control în această partidă.

Florin Prunea: ”Va fi o nebunie acolo”

„Plecând din poartă, e foarte important pentru Epassy să revină la forma pe care a avut-o, pentru că în ultima perioadă nu a dat siguranță echipei. Contează forma portarului.

Eu sper să nu avem incidente, avem arbitrul numărul unu. E presiune mare pe ambele echipe, un alt campionat, punctele nu se mai înjumătățesc. Sunt puncte mari. Dacă Dinamo va câștiga, va fi o nebunie acolo sus”, a spus Florin Prunea, la Digi Sport.

Echipele de start pentru derby-ul Rapid - Dinamo:

Rapid : Aioani - Onea, Pașcanu, Kramer, Borza - Moruțan, Vulturar, Grameni - Dobre, Paraschiv, Petrila

: Aioani - Onea, Pașcanu, Kramer, Borza - Moruțan, Vulturar, Grameni - Dobre, Paraschiv, Petrila Rezerve: Iliev, Ciobotariu, Bolgado, Manea, K. Keita, Christensen, Hromada, G. Gheorghe, A. Șucu, Talisson, Hazrollaj, Koljic

Dinamo : Epassy - Sivis, Duțu, Stoinov, Opruț - Soro, Gnahore, Cîrjan - Musi, Pop, Armstrong

: Epassy - Sivis, Duțu, Stoinov, Opruț - Soro, Gnahore, Cîrjan - Musi, Pop, Armstrong Rezerve: Roșca, Din Licaciu, Milanov, Mazilu, Cr. Mihai, Tarbă, Caragea, Ikoko, Țicu, N'Giuwu

Dinamo traversează o perioadă complicată, cu trei înfrângeri consecutive, însă diferența față de Rapid este de doar două puncte, iar un succes în această seară ar putea relansa serios lupta la titlu.

De partea cealaltă, FC Rapid București este în urmărirea liderului Universitatea Craiova și speră să câștige primul titlu după mai bine de două decenii de așteptare.