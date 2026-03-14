Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, le-a transmis „câinilor” înaintea derby-ului cu Dinamo că se așteaptă din partea lor să aibă responsabilitate și curaj.
Andrei Nicolescu, mesaj înainte de Rapid - Dinamo
Nicolescu a susținut că doar așa Dinamo va trece peste forma nefastă, cu trei înfrângeri consecutive adunate în Superligă.
„Eu cred că e doar de rezultate, nu e de formă. Mă aștept să avem responsabilitate și să avem curaj, asta e cel mai important, în rest rezultatele vor veni.
Îmi doresc foarte mult să câștigăm un meci cu Rapid. Mi se pare că e bornă psihologică și trebuie să vină o zi în care să o bifăm”, a transmis Andrei Nicolescu, înaintea derby-ului, la televiziunea Digi Sport.
Echipele de start pentru Rapid - Dinamo
- Rapid (4-3-3): Aioani - Onea, Pașcanu, Kramer, Borza - Moruțan, Vulturar, Grameni - Dobre, Paraschiv, Petrila
- Rezerve: Iliev, Ciobotariu, Bolgado, Manea, K. Keita, Christensen, Hromada, G. Gheorghe, A. Șucu, Talisson, Hazrollaj, Koljic
- Antrenor: Costel Gâlcă
- Dinamo (4-3-3): Epassy - Sivis, Duțu, Stoinov, Opruț - Soro, Gnahore, Cîrjan - Musi, Pop, Armstrong
- Rezerve: Roșca, Din Licaciu, Milanov, Mazilu, Cr. Mihai, Tarbă, Caragea, Ikoko, Țicu, N'Giuwu
- Antrenor: Zeljko Kopic