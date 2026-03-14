Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, le-a transmis „câinilor” înaintea derby-ului cu Dinamo că se așteaptă din partea lor să aibă responsabilitate și curaj.

Nicolescu a susținut că doar așa Dinamo va trece peste forma nefastă, cu trei înfrângeri consecutive adunate în Superligă.

„Eu cred că e doar de rezultate, nu e de formă. Mă aștept să avem responsabilitate și să avem curaj, asta e cel mai important, în rest rezultatele vor veni.

Îmi doresc foarte mult să câștigăm un meci cu Rapid. Mi se pare că e bornă psihologică și trebuie să vină o zi în care să o bifăm”, a transmis Andrei Nicolescu, înaintea derby-ului, la televiziunea Digi Sport.

