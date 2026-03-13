Primul meci din play-off a adus și prima surpriză majoră. Piteștenii au câștigat cu 1-0, grație reușitei lui Adel Bettaieb, care a punctat cu o ”scăriță” superbă, lăsându-l fără replică pe Laurențiu Popescu.

Gabi Balint, fostul mare internațional, în prezent analist TV, a dat verdictul imediat după meciul de la Craiova. E convins că FC Argeș va încurca multe echipe în lupta pentru titlu, dar nu crede că trupa lui Bogdan Andone are forța de a câștiga campionatul.

Piteștenii au reușit deja o surpriză colosală reușind calificarea în play-off din postura de echipă nou-promovată, mai ales că au lăsat în play-out campioana en-titre FCSB.

”Eu niciodată n-am jucat cu trei fundași centrali când adversarul a avut un atacant. Pierzi un om la mijloc sau chiar în atac. Craiova a ieșit victorioasă cu echipe care nu se apără cum se apără Piteștiul.

Craiova, lentă, previzibilă, n-are dinamică în atac, n-am văzut pressing agresiv. E greu așa. Piteștiul va mai încurca echipe, clar, nu știu dacă va fi campioană, nu cred că va fi campioană, e greu să fie campioană, dar nu se știe, toate cele șase au șanse.

La cum joacă Piteștiul, e foarte greu să-i marchezi și toți vor avea probleme”, a spus Gabi Balint, la Digi Sport.

Universitatea Craiova poate ajunge pe locul doi în urma acestei etape, dacă Rapid va câștiga derby-ul cu Dinamo, programat sâmbătă, la ora 21:00. În același timp, FC Argeș a făcit un salt spectaculos în clasament.

Piteștenii au acum 28 de puncte, sunt la egalitate cu Rapid și au urcat, temporar pe locul doi.

Programul meciurilor rămase din prima etapă de play-off: