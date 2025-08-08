Unicul gol al partidei a fost marcat de Cătălin Cîrjan (22 de ani), decarul și căpitanul echipei, care a șutat din afara careului, în minutul 14, și a fost ajutat de o deviere care l-a păcălit pe portarul Gavrilaș.



După o primă repriză dominată de echipa lui Zeljko Kopic, nou-promovata a trecut la controlul jocului și a bifat câteva ocazii importante, dar și un gol anulat.



Gabriel Torje a tras o concluzie după ce a văzut-o pe Dinamo cu Metaloglobus



Fost jucător la Dinamo, Gabriel Torje a analizat partida și a tras o concluzie după ce a văzut prestația ștearsă a ”roș-albilor” din partea secundă. Fostul internațional trage un semnal de alarmă, mai ales că fosta sa echipă va întâlni adversari cu pretenții mai mari în următoarele etape.



„Am trăit cu emoții, îți dai seama. Dinamo a pierdut și posesia după multe meciuri în care a avut posesia. Important este că, jucând un meci la nivelul ăsta, pentru că nu a fost un meci foarte, foarte bun, au reușit să câștige. Au reușit să câștige și asta contează foarte mult. Clar nu a strălucit Dinamo. Mă așteptam să marcheze golul doi, să joace mult mai liniștit, relaxat.



E important că au știut să sufere și au câștigat acest meci, doar că așa nu cred că e OK de continuat pentru că vor veni și adversari mai puternici, care vor juca mai bine ca cei de la Metaloglobus”, a spus Gabi Torje, la Digi Sport.



După acest succes, al doilea din acest sezon, Dinamo a ajuns la opt puncte și este la egalitate cu UTA Arad, dar cu un meci în plus. Metaloglobus este penultima, cu un singur punct.



Urmează meciuri tari pentru Dinamo



UTA Arad (acasă), Universitatea Cluj (deplasare) și Hermannstadt (acasă) sunt echipele pe care Dinamo le va întâlni în luna august, până la pauza competițională pentru meciurile echipei naționale cu Cipru și Canada.



După reluarea campionatului, în a doua săptămână din septembrie, Dinamo va avea parte de un alt test dificil. Se va deplasa la Ploiești pentru derby-ul cu Petrolul, echipa pregătită de Liviu Ciobotariu.

