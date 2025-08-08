Cătălin Cîrjan (22 de ani) a fost cel care a marcat unicul gol al partidei. Decarul dinamovist a șutat de la distanță în minutul 14, a fost ajutat de o deviere care l-a păcălit pe Gavrilaș și a punctat pentru 1-0.



Pentru mijlocașul dinamovist a fost primul gol în acest sezon și se gândește acum la meciul din etapa următoare. Vineri, 15 august, ”câinii” vor juca pe Arena Națională în compania celor de la UTA Arad.



Întrebat despre obiectiv, Cîrjan a spus că Dinamo țintește o nouă intrare în play-off, iar apoi clubul își va fixa un nou obiectiv. Cel mai probabil, ”câinii” își vor propune o clasare în zona locurilor pentru cupele europene, după ce au încheiat sezonul precedent pe locul șase.



Cătălin Cîrjan: ”Îmi doresc să ducem această echipă cât mai sus”



„Suntem fericiți că am câștigat, un meci foarte greu. L-am început foarte bine, primele 30 de minute ne-am făcut jocul nostru, după am făcut greșeli, inclusiv eu. Așa e la fotbal, astăzi am suferit, dar am reușit să luăm cele trei puncte.



În începutul acesta de sezon, mi-a lipsit puțin șansa. Sunt bucuros că a intrat în seara asta. A doua a fost bară, așa a fost să fie.



În vestiar am vorbit că trebuie să fim concentrați, că scorul este 0-0 și că trebuie să ne facem jocul nostru. Cum am spus, suntem bucuroși că am câștigat. Primul gând este play-off-ul. Ne dorim să intrăm în play-off, iar apoi o luăm pas cu pas.



Suporterii noștri sunt incredibili, și la victoria cu FCSB, și în seara asta ma jucat ca acasă. Sper să-i facem fericiți, să câștigăm și cu UTA. Îi dedic victoria familiei mele și colegului nostru Casian Soare. S-a operat și-l așteptăm cât mai repede alături de noi.



Îmi doresc să duc această echipă cât mai sus, în cupele europene. Trag de mine la fiecare meci și sper să o fac cât mai bun. Cred că avem un lot mai bun, au venit mai mulți jucători, avem și o bancă bună și cred că putem să facem lucruri mai mari”, a spus Cîrjan, la flash-interviu.



După acest succes, al doilea din acest sezon, Dinamo a ajuns la opt puncte și este la egalitate cu UTA Arad, dar cu un meci în plus. Metaloglobus este penultima, cu un singur punct.



Urmează meciuri tari pentru Dinamo



UTA Arad (acasă), Universitatea Cluj (deplasare) și Hermannstadt (acasă) sunt echipele pe care Dinamo le va întâlni în luna august, până la pauza competițională pentru meciurile echipei naționale cu Cipru și Canada.



După reluarea campionatului, în a doua săptămână din septembrie, Dinamo va avea parte de un alt test dificil. Se va deplasa la Ploiești pentru derby-ul cu Petrolul, echipa pregătită de Liviu Ciobotariu.

