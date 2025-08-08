Dinamo vine după o victorie în ultima etapă cu FCSB, scor 4-3, prima din acest sezon, și urmărește un nou meci de trei puncte împotriva nou-promovatei Metaloglobus, care a acumulat un singur punct după primele patru runde.



Gol anulat în Metaloglobus - Dinamo!



”Câinii” au intrat la pauză cu un avantaj fragil, 1-0, după reușita lui Cătălin Cîrjan, dar au început repriza secundă cum nu se putea mai rău. Desley Ubbink (32 de ani) a marcat după un singur minut, dar reușita a fost anulată de VAR.



Centralul partidei, Cristian Moldoveanu, a fost chemat la monitorul VAR pentru a vedea un fault comis de Junior Morais asupra lui Musi, în apropierea careului lui Metaloglobus.



În cele din urmă, reușita nou-promovatei a fost anulată, spre bucuria celor peste 3.000 de fani dinamoviști prezenți la Clinceni

