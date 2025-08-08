GALERIE FOTO Gol anulat în Metaloglobus - Dinamo! ”Câinii” au scăpat ca prin urechile acului

Metaloglobus – Dinamo, primul duel din etapa cu numărul cinci din Superliga.

Dinamo vine după o victorie în ultima etapă cu FCSB, scor 4-3, prima din acest sezon, și urmărește un nou meci de trei puncte împotriva nou-promovatei Metaloglobus, care a acumulat un singur punct după primele patru runde.

Gol anulat în Metaloglobus - Dinamo!

”Câinii” au intrat la pauză cu un avantaj fragil, 1-0, după reușita lui Cătălin Cîrjan, dar au început repriza secundă cum nu se putea mai rău. Desley Ubbink (32 de ani) a marcat după un singur minut, dar reușita a fost anulată de VAR.

Centralul partidei, Cristian Moldoveanu, a fost chemat la monitorul VAR pentru a vedea un fault comis de Junior Morais asupra lui Musi, în apropierea careului lui Metaloglobus. 

În cele din urmă, reușita nou-promovatei a fost anulată, spre bucuria celor peste 3.000 de fani dinamoviști prezenți la Clinceni

Echipele de start din Metaloglobus - Dinamo:

  • Metaloglobus: Gavrilaș - Sava, Caramalău, Pasagic, Kouadio - D. Irimia, B. Moreira, Morais, Zakir - Huiban, A. Irimia
  • Rezerve: Nedelcovici, Visic, Milea, Neacșu, C. Achim, Sabater, L. Lis, Ubbink, Abbey, Ely Fernandes
  • Dinamo: Epassy - Ikoko, Boateng, Stoinov, Opruț - Cîrjan, Gnahore, Charalampos - D. Armstrong, Al. Pop, Musi
  • Rezerve: Roșca, Pașcalău, Karamoko, Tabuncic, Milanov, Perica, Cr. Mihai, Caragea, Soro, Bărbulescu
