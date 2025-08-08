Dinamo caută să continue parcursul excelent după victoria istorică din derby-ul cu FCSB și are meci, vineri, de la 21:30, pe terenul nou-promovatei Metaloglobus. Echipa lui Zeljko Kopic este favorită certă în fața unei formații care nu a cunoscut încă gustul victoriei în Superliga și care are mari probleme în defensivă.



Euforia victoriei din "Derby de România" o propulsează pe Dinamo spre duelul din etapa a cincea, programat în deplasare cu FC Metaloglobus. "Câinii" vin cu un moral de fier, alimentați de succesul uriaș în fața rivalei de-o viață, un meci în care eroul principal a fost Daniel Armstrong, primul străin din istorie care reușește o triplă în acest duel de foc.



Cifrele care o fac pe Dinamo favorită certă

Pe lângă impulsul moral, echipa lui Zeljko Kopic se bazează și pe statistici impresionante în acest start de sezon. Dinamo este lider autoritar la capitolul posesie, cu o medie de 62,5% în primele patru runde, semn al unui control de joc pe care antrenorul croat l-a impus.



Mai mult, atacul dinamovist funcționează excelent în deplasare, reușind să marcheze cel puțin un gol în 16 dintre ultimele 17 partide jucate pe teren străin în Superligă. Kopic a mizat pe un nucleu constant de jucători, opt dintre fotbaliștii săi fiind titulari în toate cele patru etape de până acum.



Metaloglobus speră la minune, defensiva e de coșmar

De cealaltă parte, Metaloglobus trăiește un start de sezon de coșmar pe prima scenă a fotbalului românesc. Trupa antrenată de Mihai Teja a adunat un singur punct și nu are nicio victorie. Chiar dacă a reușit să înscrie în trei din cele patru meciuri, defensiva este punctul nevralgic: nou-promovata a încasat cel puțin câte două goluri în fiecare partidă disputată!



Cele două echipe se vor întâlni în premieră în Superligă, dar s-au mai duelat în eșalonul secund și în Cupa României. De fiecare dată, Dinamo s-a impus cu același scor, 2-1. Un mic semnal de alarmă pentru "câini" ar putea fi palmaresul lui Mihai Teja împotriva lor: tehnicianul are un bilanț perfect echilibrat, cu cinci victorii, cinci înfrângeri și o remiză.

