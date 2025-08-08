Metaloglobus – Dinamo deschide etapa a cincea din Superliga, iar „câinii” vin cu moralul uriaș după victoria istorică din Derby de România.



Vineri seară, de la 21:30, echipa lui Zeljko Kopic joacă împotriva nou-promovatei la Clinceni. Metaloglobus e fără victorie în acest sezon și are mari probleme în defensivă.



Câți „câini” sunt prezenți la meciul cu Metaloglobus



Atmosfera din tabăra dinamovistă este incendiară după succesul cu FCSB, meci în care Daniel Armstrong a scris istorie, devenind primul străin care reușește o triplă în cel mai fierbinte duel din fotbalul românesc.



Și fanii au răspuns pe măsură. Potrivit reporterului PRO TV Alexandra Costea, prezentă la stadion, aproximativ 3.500 de suporteri alb-roșii au făcut deplasarea la Clinceni.



Partida se joacă în aceste momente și poate fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul www.sport.ro, dar și pe Facebook Sport.ro.

