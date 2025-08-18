Este vorba despre William Baeten care a fost dorit de mai multe echipe din Superliga, dar a semnat cu o formație din afară în cele din urmă.

S-a despărțit de FCSB și a semnat! Anunțul făcut de noua sa echipă

Mijlocașul de bandă a fost anunțat în mod oficial ca noul fotbalist al echipei albaneze Flamurtari FC

„William Baeten este oficial jucătorul celor de la Flamurtari. William se alătură clubului după ultima experienţă la FCSB (România). Cu dorinţă şi determinare să livreze ce e mai bun, este gata să contribuie la succesul echipei noastre.

Bine ai venit în marea familie roşie şi neagră, William!”, a scris Flamurtari pe căile oficiale de comunicare.

Jucătorul belgian a semnat din postura de jucător liber de contract după despărțire de FCSB. „Roș-albaștrii” l-au transferat pe Baeten de la FCU Craiova în iulie 2024, în schimbul a 300.000 de euro.



Mijlocașul de bandă a adunat 18 meciuri și un gol în tricoul FCSB-ului.



600.000 de euro este cota de piaţă a lui William Baeten, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.com.



