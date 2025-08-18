Reacția scoțienilor după Rapid - FCSB 2-2: „S-au încălzit pentru deplasarea de joi”

FCSB o va întâlni pe Aberdeen în play-off-ul Europa League, iar manșa tur se va juca în Scoția, joi, de la ora 21:45.

Reacția scoțienilor după Rapid - FCSB 2-2

FCSB a remizat, scor 2-2, în derby-ul cu Rapid din Superliga, meci contând pentru etapa a șase din Superliga.

Presa din Scoția a reacționat după finalul partidei, făcând legătura cu duelul FCSB-ului cu Aberdeen din play-off-ul Europa League.

„Steaua București (n.r. FCSB) se prăbușește în derby înaintea meciului cu Aberdeen”, au titrat scoțienii în urma egalului cu Rapid din Superliga.

„Antrenorul echipei Steaua București (n.r. FCSB), Elias Charalambous, insistă că Aberdeen nu va fi eliminată în meciul din play-off-ul Europa League - în ciuda unor sugestii din lotul românesc legate de o calificare formală în faza grupelor.

FCSB s-a încălzit pentru deplasarea de joi la Pittodrie, în prima manșă, irosind un avantaj de două goluri în remiza din derbu-ul cu Rapid București.

Echipa oaspete condusese cu 2-0 până în ultimele șapte minute, doar pentru a pierde două puncte după ce a primit două goluri pe final. FCSB se clasează pe locul 13 în clasamentul campionatului, cu o singură victorie în primele șase meciuri.”, a scris presa scoțiană.

