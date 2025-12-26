"Numărul 1" de la FCSB, dat dispărut la noua echipă: "Nici antrenorul nu dă un răspuns concret"

Numărul 1 de la FCSB, dat dispărut la noua echipă: Nici antrenorul nu dă un răspuns concret Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

William Baeten (28 de ani), jucătorul plecat în vară de la FCSB, nu reușește să se impună la noua echipă.

TAGS:
William BaetenFlamurtariFCSBAlbania
Din articol

William Baeten, fără gol în campionat la Flamurtari și fără minute în ultimele 6 meciuri

Baeten, fotbalist care a jucat pentru prima dată în România la FC U Craiova, a fost cumpărat vara trecută de FCSB în schimbul sumei de 300.000 de euro. Deși primele sale prestații l-au impresionat pe Gigi Becali, care îl descria pe belgian drept "pictorul" și "numărul 1 al echipei", statutul lui William s-a schimbat drastic.

Baeten a fost exclus de pe listele LPF și UEFA în iarnă, iar în vară s-a despărțit oficial de FCSB. A semnat ulterior cu Flamurtari, o nou-promovată în prima ligă din Albania, însă nici acolo nu a reușit să confirme, cel puțin până în prezent.

În prima jumătate a acestui sezon, belgianul a strâns 10 meciuri și a marcat două goluri, ambele în Cupa Albaniei. De la finalul lunii noiembrie, Baeten nu a mai apărut în niciun meci al lui Flamurtari: în cinci partide a lipsit din lot, iar în una dintre ele a fost lăsat pe bancă.

Presa albaneză: "Antrenorul nu a oferit un răspuns concret"

Situația este una bizară și pentru presa albaneză, care transmite că Baeten nu are vreo probleme medicală, iar antrenorul italian Francesco Moriero evită să vorbească despre situația fostului jucător de la FC U Craiova și FCSB:

"Deși erau mari așteptări în cazul său, William Baeten nu a reușit până acum să marcheze în campionat. El și Luciano Squadrone sunt cei mai bine cotați jucători din lotul lui Flamurtari, dar pentru Baeten s-au strâns 6 meciuri în care nu a fost folosit deloc, chiar dacă se află într-o bună condiție fizică.

Antrenorul Francesco Moriero nu a oferit un răspuns concret pe seama absenței lui Baeten, lăsând și mai multe semne de întrebare", a scris publicația albaneză Newsport.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Plan Roșu de Intervenție activat, în urma unui accident între 10 mașini, în județul Olt. 27 de persoane implicate
Plan Roșu de Intervenție activat, &icirc;n urma unui accident &icirc;ntre 10 mașini, &icirc;n județul Olt. 27 de persoane implicate
ULTIMELE STIRI
Adio, Nicolae Stanciu la Rapid! Răzvan Raț face anunțul momentului: &bdquo;Este frustrat!&rdquo;
Adio, Nicolae Stanciu la Rapid! Răzvan Raț face anunțul momentului: „Este frustrat!”
Ngezana și ai lui strigă &bdquo;hoții&ldquo;: penalty refuzat Africii de Sud după o fază explozivă
Ngezana și ai lui strigă „hoții“: penalty refuzat Africii de Sud după o fază explozivă
Oferte pentru Florin Tănase! FCSB &icirc;și poate pierde golgheterul
Oferte pentru Florin Tănase! FCSB își poate pierde golgheterul
Nici Roma și nici Fiorentina! Gazzetta dello Sport a dezvăluit la ce echipă poate ajunge Radu Drăgușin
Nici Roma și nici Fiorentina! Gazzetta dello Sport a dezvăluit la ce echipă poate ajunge Radu Drăgușin
Ngezana, ratare agonizantă: starul FCSB-ului a fost pe punctul de a deveni eroul Africii de Sud
Ngezana, ratare agonizantă: starul FCSB-ului a fost pe punctul de a deveni eroul Africii de Sud
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Andrei Rațiu și Radu Drăgușin, din iarnă coechipieri?! Gigantul din Europa i-a pus pe lista de transferuri

Andrei Rațiu și Radu Drăgușin, din iarnă coechipieri?! Gigantul din Europa i-a pus pe lista de transferuri

Louis Munteanu s-a pozat &icirc;n tricoul FCSB-ului!

Louis Munteanu s-a pozat în tricoul FCSB-ului!

Cristi Chivu domină Italia! Rom&acirc;nul &icirc;ncheie anul cu cea mai mare notă dintre toți antrenorii din Serie A

Cristi Chivu domină Italia! Românul încheie anul cu cea mai mare notă dintre toți antrenorii din Serie A

1.000.000&euro; pentru Nikita Stoinov!

1.000.000€ pentru Nikita Stoinov!

Se pregătește o revenire de senzație &icirc;n Superligă: &rdquo;Am arătat că putem&rdquo;

Se pregătește o revenire de senzație în Superligă: ”Am arătat că putem”

Ce face marea campioană Monica Roșu, la 20 de ani după ce s-a retras din gimnastică. E o altă carieră

Ce face marea campioană Monica Roșu, la 20 de ani după ce s-a retras din gimnastică. "E o altă carieră"



Recomandarile redactiei
Oferte pentru Florin Tănase! FCSB &icirc;și poate pierde golgheterul
Oferte pentru Florin Tănase! FCSB își poate pierde golgheterul
Adio, Nicolae Stanciu la Rapid! Răzvan Raț face anunțul momentului: &bdquo;Este frustrat!&rdquo;
Adio, Nicolae Stanciu la Rapid! Răzvan Raț face anunțul momentului: „Este frustrat!”
Nici Roma și nici Fiorentina! Gazzetta dello Sport a dezvăluit la ce echipă poate ajunge Radu Drăgușin
Nici Roma și nici Fiorentina! Gazzetta dello Sport a dezvăluit la ce echipă poate ajunge Radu Drăgușin
Fabrizio Romano a făcut anunțul despre transferul lui Radu Drăgușin
Fabrizio Romano a făcut anunțul despre transferul lui Radu Drăgușin
Louis Munteanu s-a pozat &icirc;n tricoul FCSB-ului!
Louis Munteanu s-a pozat în tricoul FCSB-ului!
Alte subiecte de interes
Doi titulari noi anunțați la FCSB după eliminarea din UCL: Și-a c&acirc;știgat locul / Exact ce avea nevoie
Doi titulari noi anunțați la FCSB după eliminarea din UCL: "Și-a câștigat locul / Exact ce avea nevoie"
Gigi Becali a anunțat deja prima schimbare &icirc;n FCSB - Sparta Praga (21:30, VOYO și PRO TV): &rdquo;Intră &icirc;n repriza a doua&rdquo;
Gigi Becali a anunțat deja prima schimbare în FCSB - Sparta Praga (21:30, VOYO și PRO TV): ”Intră în repriza a doua”
S-a despărțit de FCSB și a semnat! Anunțul făcut de noua sa echipă
S-a despărțit de FCSB și a semnat! Anunțul făcut de noua sa echipă
FAIL! Cea mai haotica bucurie de gol vine din Albania. Ce a patit acest fotbalist :) VIDEO
FAIL! Cea mai haotica bucurie de gol vine din Albania. Ce a patit acest fotbalist :) VIDEO
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează &icirc;n cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a &icirc;nfruntat două cluburi din Rom&acirc;nia
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, &icirc;n play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
CITESTE SI
Se schimbă clasamentul forțelor economice ale lumii. Puterea economică globală se află &icirc;ntr-o perioadă de &rdquo;reechilibrare&rdquo;

stirileprotv Se schimbă clasamentul forțelor economice ale lumii. Puterea economică globală se află într-o perioadă de ”reechilibrare”

Au fost prinși &icirc;mpreună la un an de la divorț. C&acirc;nd toată lumea credea că au rupt orice legătură și nu &icirc;și mai vorbesc, cei doi au fost surprinși &icirc;n timp ce făceau cumpărături de Crăciun

protv Au fost prinși împreună la un an de la divorț. Când toată lumea credea că au rupt orice legătură și nu își mai vorbesc, cei doi au fost surprinși în timp ce făceau cumpărături de Crăciun

Cea mai caldă capitală europeană &icirc;n ianuarie, ideală pentru a fugi de gerul din Rom&acirc;nia. E la doar două ore de București

stirileprotv Cea mai caldă capitală europeană în ianuarie, ideală pentru a fugi de gerul din România. E la doar două ore de București

Presa maghiară, despre autostrada Moldovei A7: &bdquo;Numai &icirc;n Rom&acirc;nia nu e gata, dar circulația este deschisă&rdquo;

stirileprotv Presa maghiară, despre autostrada Moldovei A7: „Numai în România nu e gata, dar circulația este deschisă”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!