"Numărul 1" de la FCSB, dat dispărut la noua echipă: "Nici antrenorul nu dă un răspuns concret"

William Baeten, fără gol în campionat la Flamurtari și fără minute în ultimele 6 meciuri

Baeten, fotbalist care a jucat pentru prima dată în România la FC U Craiova, a fost cumpărat vara trecută de FCSB în schimbul sumei de 300.000 de euro. Deși primele sale prestații l-au impresionat pe Gigi Becali, care îl descria pe belgian drept "pictorul" și "numărul 1 al echipei", statutul lui William s-a schimbat drastic.



Baeten a fost exclus de pe listele LPF și UEFA în iarnă, iar în vară s-a despărțit oficial de FCSB. A semnat ulterior cu Flamurtari, o nou-promovată în prima ligă din Albania, însă nici acolo nu a reușit să confirme, cel puțin până în prezent.



În prima jumătate a acestui sezon, belgianul a strâns 10 meciuri și a marcat două goluri, ambele în Cupa Albaniei. De la finalul lunii noiembrie, Baeten nu a mai apărut în niciun meci al lui Flamurtari: în cinci partide a lipsit din lot, iar în una dintre ele a fost lăsat pe bancă.

