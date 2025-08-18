FCSB o va întâlni pe Aberdeen în play-off-ul Europa League, iar manșa tur se va juca în Scoția, joi, de la ora 21:45.

Marea șansă a lui FCSB! Jucătorul pe care nu se poate baza Aberdeen

Jimmy Thelin, antrenorul lui Aberdeen, a anunțat în presa scoțiană faptul că a nu se va putea baza pe unul dintre jucătorii cheie ai echipei pentru partida tur cu FCSB.

Este vorba despre fundașul olandez Mats Knoester, care a ratat ultimele două meciuri cu Celtic și Morton și nu va fi disponibil nici pentru duelul cu FCSB.

„Mars nu e disponibil încă, dar cred că nu va fi o accidentare pe termen lung. El nu va fi disponibil pentru acest meci (n.r. cu FCSB)”, a declarat Jimmy Thelin.

Olandezul a devenit titular în apărarea scoțienilor în finalul sezonului trecut și a adunat 18 partide în tricoul lui Aberdeen.

600.000 de euro este cota fundașului de 26 de ani, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

FCSB s-a calificat în play-off-ul Europa League, după ce a trecut de Drita în turul trei preliminar după 6-3 la general.

