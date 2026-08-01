Clujenii au avut șase participări de uitat în cupele europene

Universitatea Cluj a participat de sașe ori în cupele europene, dar nu a reușit niciodată un parcurs de excepție, indiferent dacă i-a avut pe teren pe Zoltan Ivansuc, Mihai Adam, Remus Câmpeanu, Nicolae Szabo, Iosif Szoke, Dan Anca, Alexa Uifăleanu, Vasile Jula, Horațiu Cioloboc, Zoltan Ritli, Adrian Falub, Alexandru Chipciu sau Dan Nistor.

Printre rezultatele înregistrate de "Șepcile Roșii", de-a lungul timpului, se numără o remiză cu o echipă din Insulele Feroe, o înfrângere la scor cu o echipă bulgară și o eliminare în fața vicecampionei din Armenia. De asemenea, "alb-negrii" nu au putut să-și depășească condiția, nereușind surprize în fața unor cluburi mult mai bine cotate, precum Atletico Madrid, Germinal Beerschot sau Dinamo Kiev. Singura dată când "U" a reușit să treacă de prima confruntare, datează din 1965, când a eliminat pe Wiener Nestadter, o echipă austriacă cu o singură participare în cupele europene.

Cele șase participări ale Universității Cluj în cupele europene:

1965-1966

Cupa Cupelor / turul 1 (Wiener Nestadter, 2-0 și 1-0), turul 2 (Atletico Madrid, 0-2 și 0-4)

1972-1973

Cupa UEFA / turul 1 (Levski Sofia, 4-1 și 1-5 după prelungiri)

1995

Cupa Intertoto / Grupa 3, locul 5 (HB Torshavn 0-0, Tromso IL 0-1, Germinal Ekeren 1-4, FC Aarau 2-3)

2025-2026

Conference League / turul 2 preliminar (FC Ararat-Armenia, 0-0 și 1-2 după prelungiri)

2026-2027

Europa League / turul 1 preliminar (Dinamo Kiev, 0-0, 0-0, 2-4 după lovituri de departajare)

Conference League / turul 2 preliminar (SK Brann Bergen, 2-2 și 1-3)