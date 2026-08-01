Sinner, din nou în mijlocul speculațiilor: a dat cu piciorul în propriul record istoric deținut în ATP

După cazul de dopaj, reputația italianului Jannik Sinner a avut de suferit. Suspendat timp de trei luni într-o perioadă convenabilă, care nu l-a privat de nicio șansă de a juca într-un turneu de mare șlem, numărul unu ATP a provocat un nou val de discuții, un an și câteva luni mai târziu.

Deși a semnat un record istoric în tenisul masculin, reușind să devină primul tenismen care câștigă la rând cinci turnee ATP Masters 1000 în 2026 - la Indian Wells, Miami, Monte-Carlo, Madrid și Roma -, Jannik Sinner nu pare atins de grandoarea propriilor performanțe, nici măcar în ceea ce privește responsabilitatea nescrisă pe care o are, ca număr unu ATP.

Sinner, nemișcat de un record istoric pe care l-ar fi putut extinde

În mijlocul acestui șir, Jannik Sinner a luat nepopulara decizie de a sări peste turneul ATP Masters 1000 din Canada, alegere care îi neagă automat șansa de a cuceri consecutiv al șaselea trofeu de acest calibru.

Comentând această situație care i-a supărat pe fanii canadieni, multipla campioană de Grand Slam, Kim Clijsters crede că echipa lui Sinner are în minte un plan: mai exact, păstrarea energiilor înainte de US Open.

„Cunoscând echipa din jurul lui, cunoscându-l pe Darren Cahill și modul în care lucrează, sunt convinsă că se gândesc de ceva timp la acest lucru. Mereu te gândești la ceea ce urmează, iar câștigarea US Open va fi, evident, principalul său obiectiv,” s-a pronunțat fosta jucătoare de tenis din Belgia, în podcastul Love All.

Nu este prima dată, în ultimele sezoane, când Sinner prioritizează odihna cu riscul de a-și afecta popularitatea în anumite zone ale Planetei.