S-a aflat! Primul transfer de calibru pe care îl va încerca FCSB în iarnă

După discuția cu Gigi Becali, Edi Iordănescu este dorit de o nouă echipă: „Una dintre variantele patronului”

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Cu toate acestea, jocul roș-albaștrilor nu se ridică la înălțimea așteptărilor, iar Gigi Becali a anunțat deja că vrea să întărească echipa și în perioade de mercato de iarnă. Finanțatorul roș-albaștrilor vrea să transfere încă un mijlocaș.

Conform Gazeta Olle, FCSB a dorit să îl transfere în vară pe Lindon Emmerllahu, fotbalistul ajuns la începutul anului la Polissya Zhytomyr, în Ucraina. Ucrainenii au plătit 1,5 milioane de euro celor de la CFR Cluj pentru transferul mijlocașului kosovar.

Sursa citată scrie că roș-albaștrii s-au interesat de transferul lui Emerllahu, însă ucrainenii s-au opus. Totuși, kosovarii sunt de părere că echipa patronată de Gigi Becali va încerca din nou să îl transfere pe Emerllahu în perioada de transferuri de iarnă.