S-a aflat! Primul transfer de calibru pe care îl va încerca FCSB în iarnă

S-a aflat! Primul transfer de calibru pe care îl va încerca FCSB în iarnă Superliga
SPORT.RO
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FCSB s-a întărit în această vară cu o serie spectaculoasă de transferuri.

TAGS:
FCSBlindon emerllahuPolissya Zhytomyr
Din articol

La gruparea patronată de Gigi Becali au ajuns jucători precum Ronny Labonne, Aymen Boutoutaou, Dylan Batubinsika, Arnold Garita, Meriton Korenica, Karlo Muhar și Denis Drăguș.

FCSB vrea să îl transfere pe Lindon Emerllahu

  • Lindon emerllahu transfer fcsb
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Cu toate acestea, jocul roș-albaștrilor nu se ridică la înălțimea așteptărilor, iar Gigi Becali a anunțat deja că vrea să întărească echipa și în perioade de mercato de iarnă. Finanțatorul roș-albaștrilor vrea să transfere încă un mijlocaș.

Conform Gazeta Olle, FCSB a dorit să îl transfere în vară pe Lindon Emmerllahu, fotbalistul ajuns la începutul anului la Polissya Zhytomyr, în Ucraina. Ucrainenii au plătit 1,5 milioane de euro celor de la CFR Cluj pentru transferul mijlocașului kosovar.

Sursa citată scrie că roș-albaștrii s-au interesat de transferul lui Emerllahu, însă ucrainenii s-au opus. Totuși, kosovarii sunt de părere că echipa patronată de Gigi Becali va încerca din nou să îl transfere pe Emerllahu în perioada de transferuri de iarnă.

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