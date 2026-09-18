După discuția cu Gigi Becali, Edi Iordănescu este dorit de o nouă echipă: „Una dintre variantele patronului”

După discuția cu Gigi Becali, Edi Iordănescu este dorit de o nouă echipă: „Una dintre variantele patronului” Fotbal intern
SPORT.RO
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Edi Iordănescu este dorit de o nouă echipă.

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Edi Iordănescu este unul dintre cei mai bine cotați antrenori români. După experiența la echipa națională, Iordănescu Jr. a mai fost la Legia Varșovia, iar din octombrie 2025 este liber de contract.

După discuția cu Gigi Becali, Edi Iordănescu este dorit în Grecia

Deși este fără angajament de aproape un an, Edi Iordănescu nu se grăbește să accepte un nou proiect. Fostul selecționer are luxul de a își selecta echipa, iar în ultima perioadă a avut contacte fie din Grecia, fie din Ucraina, Dinamo Kiev dorind semnătura tehnicianului.

Mai mult decât atât, Gigi Becali a purtat o discuție cu Iordănescu Jr. La scurt timp după discuția avută cu omul de afaceri, tehnicianul ar fi fost contactat de către Iraklis, așa cum notează TRUmedia.

Sursa citată a expus că Edi Iordănescu este unul dintre favoriții patronului grec, iar, dacă rezultatele lui Iraklis nu se vor îmbunătăți, fostul selecționer are o șansă importantă de a prelua banca tehnică.

„Edi a fost contactat de Iraklis și este una dintre variantele patronului, alături de un antrenor grec. La începutul lunii septembrie, unul dintre consilierii patronului a avut o discuție cu Edi Iordănescu. Clubul a investit foarte mult în această vară, a adus peste 20 de jucători noi, inclusiv fotbaliști veniți din structurile unor cluburi precum Real Madrid și Genoa, dar și jucători cu experiență, care au câștigat trofee în carieră. S-au oferit și salarii importante, unele în zona de 300.000–400.000 de euro pe sezon, însă, până acum, jocul echipei nu a fost la nivelul investițiilor făcute”, a notat sursa amintită.

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Gigi Becali a oferit toate detaliile despre discuția cu Edi Iordănescu

Așa cum v-a obișnuit, VOYO SPORT LIVE propune cele mai interesante subiecte din fotbalul românesc și nu numai. În ediția de miercuri, 16 septembrie, Cristi Pintea a purtat un dialog în direct cu Gigi Becali, patronul FCSB.

Întrebat despre o posibilă numire a lui Edi Iordănescu, Gigi Becali a răspuns fără ezitare. Mai exact, omul de afaceri a precizat că totul s-a rezumat la o discuție, acum o lună de zile, însă negocierile nu au avansat, iar, cel puțin pentru moment, nu există varianta ca Marius Baciu să fie înlocuit cu fostul selecționer.

„(n.r. - despre Edi Iordănescu): Nu, tată. Asta a fost acum vreo lună de zile. A fost o discuție acolo. A fost o discuție, nu a fost o propunere. A fost o discuție între doi oameni, prieteni, și atât. Adică: `Băi, vino atunci la mine, asta, asta, asta, asta.` Înțelegi?”, a declarat Gigi Becali la VOYO SPORT LIVE.

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