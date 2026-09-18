Acum Euroliga inaugurează la rândul ei o extra-competiție, care va aduce un trofeu în plus, Supercupa.

Premiera va avea loc în Abu Dhabi pe 18 și 19 septembrie, cu patru forțe ale baschetului european Olympiacos Pireu, Fenerbahce Istanbul, Real Madrid și Dubai Basketball.

În semifinalele care au loc vineri, 18 septembrie, Olympiacos se duelează cu Fenerbahce, într-o reeditare a penultimului act din Final Four-ul sezonului trecut, în timp ce Real Madrid, finalista de anul trecut, se întâlnește cu Dubai, campioana Ligii Adriatice.

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Olympiacos – Fenerbahce, continuitate vs. reconstrucție din temelii

Olympiacos intră în noul sezon din postura de campioană en-titre a EuroLeague și, dintre cele patru participante, este echipa care a mizat pe continuitate. Legendarul tehnician Georgios Bartzokas, care a dus echipa de cinci ori consecutiv în Final Four, păstrează un nucleu dur alcătuit din Vezenkov, Dorsey, Fournier și Milutinov, adică principalii marcatori ai echipei, pe lângă jucatori importanți de rotație cum ar fi Ward sau Joseph.

Dar grecul a schimbat serios coordonarea jocului, aducându-i pe Codi Miller-McIntyre, liderul EuroLeague la assisturi în 2025–26 și pe tânărul și exuberantul dominican Jean Montero, ales sezonul trecut în All-EuroLeague First Team, Rising Star și MVP al playoff-ului. Două mutări spectaculoase pentru care frații Angelopoulos au băgat mâna destul de adânc în buzunar.

Oly a defilat în presezon. Au învins chiar Fenerbahce cu 82–77, apoi Crvena Zvezda cu 87–77 pentru trofeu într-un turneu din Creta, au mai trecut o dată de Zvezda cu 89–87 și au încheiat pregătirile cu victorie împotriva lui Maccabi. Bartzokas a temperat însă entuziasmul, spunând că echipa a avut doar secvențe de baschet bun și încă nu poate menține intensitatea dorită pe perioade lungi, fapt oarecum normal pentru un début de sezon. Pentru turneul din Abu Dhabi Milutinov este momentan incert, cu o tendinită căpătată în urma meciurilor din presezon.

Olympiacos va fi cu siguranță și în acest turneu dar și în acest sezon de Euroligă echipa de bătut. Lotul este unul stelar și probabil totul va depinde de cât de repede se vor integra McIntyre și Montero în sistemele bine puse la punct ale lui Bartzokas și pe care ceilalți jucători le cunosc foarte bine. Să nu uităm și că Thomas Walkup, ultimul plecat era un fundaș eminamente defensiv și pass-first, față de noii coordonatori, ambii capabili de acțiuni individuale spectaculoase.

De partea cealaltă, Fenerbahce a avut o vară mult mai agitată. Campioana Turciei a făcut o mică revoluție în lot, aducând multă experiență și multe guri de foc. Shane Larkin de la Efes, Shavon Shields de la Milano și Will Clyburn de la Barcelona. Trei jucători explozivi în ofensivă, creatori de elită și cu o experiență impresionantă. Rotația a fost prelungită cu alte noutăți precum Trent Forrest, Braxton Key, Johnny Juzang sau Marcus Bingham Jr. Practic, Saras Jasikevicius are acum o cantitate impresionantă de creație individuală în jurul a doi oameni de bază din sezonul trecut, Wade Baldwin și Talen Horton-Tucker.

Spre deosebire de Olympiacos, și oarecum normal având în vedere cât de tare au fost amestecate cărțile, rezultatele celor de la Fener în pre sezon arată o echipă încă în proces de construcție. Au pierdut primul amical cu Glint Körfez, au bătut Tofaş, au pierdut 77–82 cu Olympiacos, apoi a trecut de Milano cu 81–79 și a încheiat cu un 102–66 cu Balkan Botevgrad.

Va fi interesant de văzut cum va gestiona Saras distribuția aruncărilor și care va fi ierarhia în ofensivă acolo unde Larkin, Baldwin, Shields, Clyburn și Horton-Tucker așteaptă toți o singură minge. Meciul cu Olympiacos din semifinalele Eurocup e un prim test major, dincolo de amicalul recent și evident o șansă nouă de revanșă după înfrângerea, mulți spun umilitoare, din semifinalele Final Four-ului din sezonul trecut.

Dubai Basketball – Real Madrid, două proiecte reconfigurate

Dubai Basketball este echipa care a făcut cea mai mare vâlvă pe piața transferurilor în această vară. Sezonul trecut emiratezii și-au adjudecat primul trofeu din istoria clubului, ABA League (Liga Adriatică), după o finală câștigată cu 3–1 sârbilor de la Partizan.