SPECIAL Emirii baschetului | Duelul pentru primul trofeu al anului din baschetul de top european se dă la Abu Dhabi și în direct pe VOYO SPORT 1

Emirii baschetului | Duelul pentru primul trofeu al anului din baschetul de top european se dă la Abu Dhabi și în direct pe VOYO SPORT 1 Baschet
SPORT.RO
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NBA-ul a preluat de câțiva ani modelul Cupei, existent în majoritatea ligilor europene, care oferă un trofeu în plus de-a lungul unui sezon competițional - LIVE pe VOYO SPORT 1.

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Acum Euroliga inaugurează la rândul ei o extra-competiție, care va aduce un trofeu în plus, Supercupa.

  • Premiera va avea loc în Abu Dhabi pe 18 și 19 septembrie, cu patru forțe ale baschetului european Olympiacos Pireu, Fenerbahce Istanbul, Real Madrid și Dubai Basketball.  

În semifinalele care au loc vineri, 18 septembrie, Olympiacos se duelează cu Fenerbahce, într-o reeditare a penultimului act din Final Four-ul sezonului trecut, în timp ce Real Madrid, finalista de anul trecut, se întâlnește cu Dubai, campioana Ligii Adriatice. 

Supercupa Euroligii, LIVE pe VOYO SPORT 1

Olympiacos – Fenerbahce, continuitate vs. reconstrucție din temelii

Olympiacos intră în noul sezon din postura de campioană en-titre a EuroLeague și, dintre cele patru participante, este echipa care a mizat pe continuitate. Legendarul tehnician Georgios Bartzokas, care a dus echipa de cinci ori consecutiv în Final Four, păstrează un nucleu dur alcătuit din Vezenkov, Dorsey, Fournier și Milutinov, adică principalii marcatori ai echipei, pe lângă jucatori importanți de rotație cum ar fi Ward sau Joseph. 

Dar grecul a schimbat serios coordonarea jocului, aducându-i pe Codi Miller-McIntyre, liderul EuroLeague la assisturi în 2025–26 și pe tânărul și exuberantul dominican Jean Montero, ales sezonul trecut în All-EuroLeague First Team, Rising Star și MVP al playoff-ului. Două mutări spectaculoase pentru care frații Angelopoulos au băgat mâna destul de adânc în buzunar. 

Oly a defilat în presezon. Au învins chiar Fenerbahce cu 82–77, apoi Crvena Zvezda cu 87–77 pentru trofeu într-un turneu din Creta, au mai trecut o dată de Zvezda cu 89–87 și au încheiat pregătirile cu victorie împotriva lui Maccabi. Bartzokas a temperat însă entuziasmul, spunând că echipa a avut doar secvențe de baschet bun și încă nu poate menține intensitatea dorită pe perioade lungi, fapt oarecum normal pentru un début de sezon. Pentru turneul din Abu Dhabi Milutinov este momentan incert, cu o tendinită căpătată în urma meciurilor din presezon. 

Olympiacos va fi cu siguranță și în acest turneu dar și în acest sezon de Euroligă echipa de bătut. Lotul este unul stelar și probabil totul va depinde de cât de repede se vor integra McIntyre și Montero în sistemele bine puse la punct ale lui Bartzokas și pe care ceilalți jucători le cunosc foarte bine. Să nu uităm și că Thomas Walkup, ultimul plecat era un fundaș eminamente defensiv și pass-first, față de noii coordonatori, ambii capabili de acțiuni individuale spectaculoase. 

De partea cealaltă, Fenerbahce a avut o vară mult mai agitată. Campioana Turciei a făcut o mică revoluție în lot, aducând multă experiență și multe guri de foc. Shane Larkin de la Efes, Shavon Shields de la Milano și Will Clyburn de la Barcelona. Trei jucători explozivi în ofensivă, creatori de elită și cu o experiență impresionantă. Rotația a fost prelungită cu alte noutăți precum Trent Forrest, Braxton Key, Johnny Juzang sau Marcus Bingham Jr. Practic, Saras Jasikevicius are acum o cantitate impresionantă de creație individuală în jurul a doi oameni de bază din sezonul trecut, Wade Baldwin și Talen Horton-Tucker. 

Spre deosebire de Olympiacos, și oarecum normal având în vedere cât de tare au fost amestecate cărțile, rezultatele celor de la Fener în pre sezon arată o echipă încă în proces de construcție. Au pierdut primul amical cu Glint Körfez, au bătut Tofaş, au pierdut 77–82 cu Olympiacos, apoi a trecut de Milano cu 81–79 și a încheiat cu un 102–66 cu Balkan Botevgrad. 

Va fi interesant de văzut cum va gestiona Saras distribuția aruncărilor și care va fi ierarhia în ofensivă acolo unde Larkin, Baldwin, Shields, Clyburn și Horton-Tucker așteaptă toți o singură minge. Meciul cu Olympiacos din semifinalele Eurocup e un prim test major, dincolo de amicalul recent și evident o șansă nouă de revanșă după înfrângerea, mulți spun umilitoare, din semifinalele Final Four-ului din sezonul trecut. 

Dubai Basketball – Real Madrid, două proiecte reconfigurate

Dubai Basketball este echipa care a făcut cea mai mare vâlvă pe piața transferurilor în această vară. Sezonul trecut emiratezii și-au adjudecat primul trofeu din istoria clubului, ABA League (Liga Adriatică), după o finală câștigată cu 3–1 sârbilor de la Partizan. 

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Pentru noul sezon Dubai l-a adus pe bancă pe Xavi Pascual, campion în Euroligă în 2010 cu Barcelona și cu alte patru titlul în liga ACB. Pascual a semnat un contract până în 2029 și va avea la dispoziție un lot care a primit un upgrade impresionant. Au sosit Elie Okobo, MVP-ul campionatului Franței, Tornike Shengelia, care l-a urmat pe Pascual de la Barcelona și, fapt rar întâlnit, și-a “cumpărat” cu 1 milion de euro contractul pe care îl mai avea cu catalanii, Jaron Blossomgame sau Thomas Walkup, campion al Euroligii în sezonul trecut cu Olympiacos. 

Pre-sezonul a fost destul de dificil, firesc pentru un lot atât de schimbat. Dubai a pierdut 67–72 cu Türk Telekom, a bătut Beşiktaş 83–71, a pierdut 78–83 cu Bahçeşehir și a închis pregătirile cu o victorie importantă, 79–75 cu Anadolu Efes. 

Cert este că Dubai Basketball nu mai este în momentul de față o echipă-experiment, cum a fost în sezoanele trecute. Au dovedit deja că pot merge până la capăt pentru un trofeu, în duel cu echipe “grele” din baschetul european, iar campania de transferuri și aducerea unui antrenor din elită pe un contract de trei ani arată un proiect care tinde spre maturitate. Va fi de văzut cât de mult va fi apreciat în Emirate stilul defensiv al lui Pascual, dar semnalele sunt clare, mai ales prin semnarea lui Walkup, un jucător cunoscut pentru calitățile sale în apărare. 

De partea cealaltă și Real Madrid a produs o schimbare importantă în staff-ul tehnic și va fi condusă în noul sezon de Pedro Martínez. care a preluat echipa pentru trei sezoane după perioada Scariolo. O mutare oarecum surprinzătoare având în vedere că Martinez, antrenor cu două titluri ACB, nu a antrenat niciodată “granzi” în cariera sa de peste trei decenii și nici nu are vreo performanță notabilă la nivel european. El vine la Madrid din postura de antrenor al anului în sezonul trecut al Euroligii, după ce a dus Valencia până în Final Four, unde a pierdut chiar cu Real Madrid. 

Lotul madrilenilor a fost și el zguduit din temelii. Timothé Luwawu-Cabarrot, unul dintre cei mai prolifici scoreri ai sezonului trecut în Spania și în Euroligă, Mikael Jantunen, campion în Turcia cu Fener, Jaime Pradilla, plus doi centri cu experiență în NBA, Damian Jones, dublu campion cu Warriors in 2017 și 2018, având peste 300 de meciuri peste ocean și Olivier Sarr, francezul care vine de la Cleveland Cavaliers. Ultima achiziție a madrilenilor a fost un alt jucător din NBA, Nick Smith Jr., care vine după un sezon solid alături de Los Angeles Lakers, presărat cu câteva performanțe individuale de excepție. 

Madrid a început pre-sezonul cu un eșec, 102–110 cu Río Breogán, dar apoi și-a schimbat complet ritmul: 121–80 cu Baskonia, 97–90 cu Tenerife și 113–74 cu Unicaja. În ultimele două jocuri cuplul Cabarrot-Maledon a condus jocul iar forța ofensivă a celor de la Real s-a văzut în toate meciurile de pregătire, cu o medie de 108,2 puncte pe meci.

Baschetul-spectacol este așteptat să revină la Madrid o dată cu stilul lui Pedro Martinez, care și la Valencia a mizat mult pe ritm, pe puncte marcate rapid pe tranziție și pe oameni foarte mobili în spațiul de trei secunde, care să contribuie la stilul de joc. 

Toate meciurile din noul sezon al Euroligii se văd pe VOYO

Pentru al doilea an consecutiv cea mai tare competiție de baschet din Europa se vede în direct și în exclusivitate pe Voyo. 

Sezonul începe în acest weekend cu Supercupa de la Abu Dhabi, cu semifinale vineri 18 septembrie: Olympiakos vs. Fenerbahce, de la ora 17.00, respectiv Dubai Basketball vs. Real Madrid, de la ora 20.00. 

Sâmbătă, 19 septembrie, vor avea loc finala mică, de la ora 17.00 și finala mare de la ora 20.00. 

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