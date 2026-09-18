Fostul „principal” de la FCSB îl face praf pe Marius Baciu: „Nu a mai fost la asemenea nivel! Una e colaborarea la emisiuni, alta să antrenezi”

Fostul „principal” de la FCSB îl face praf pe Marius Baciu: „Nu a mai fost la asemenea nivel! Una e colaborarea la emisiuni, alta să antrenezi” Superliga Baciu olaru
SPORT.RO
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Marius Baciu este pe picior de plecare de la FCSB.

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FCSB a dezamăgit și în startul acestui sezon. Fosta campioană a fost eliminată din turul doi preliminar al UEFA Conference League, iar în SuperLiga nu a mai câștigat de patru etape. În acest context s-a vorbit intens despre o plecare a lui Marius Baciu din rolul de antrenor.

Ilie Stan nu are milă de Marius Baciu

Marius Baciu are un ultimatum la FCSB: dacă nu va câștiga cu Universitatea Craiova, va fi demis. Fosta campioană a adunat doar 12 puncte în primele 9 etape din SuperLiga, mult sub așteptări.

Despre situația lui Marius Baciu a vorbit și Ilie Stan, antrenor la FCSB între octombrie 2011 și martie 2012. Mai exact, Ilie Stan e de părere că echipa patronată de Gigi Becali este o „pălărie prea mare” pentru Baciu.

Motivul? Marius Baciu nu a mai pregătit o echipă de un asemenea nivel, iar de aici au plecat problemele. Ilie Stan susține că FCSB are cel mai bun lot din România, însă în vestiar lipsește prezența unui antrenor cu personalitate.

„Deşi nu sunt acolo şi poate că o să fiu acuzat că m-am trezit şi eu să vorbesc de pe margine, totuşi consider că mi-am câştigat dreptul, atât ca fotbalist al Stelei, cât şi ca antrenor al acestei echipe, să îmi spun părerea despre formaţia asta când sunt întrebat.

Eu nu am nimic cu Marius Baciu! Din contră, îl consider un prieten. Însă una e analiza video şi colaborarea pe la emisiuni, aşa cum a fost el prin ultima perioadă, şi alta e meseria de antrenor.

Marius Baciu nu a antrenat până acum nici măcar o dată în viaţa lui la un asemenea nivel, al unei echipe ca a lui Gigi Becali. Nu a antrenat vreodată o echipă cu un asemenea lot puternic, cel mai bun lot din România, şi o echipă unde presiunea e imensă!

Iar acestui vestiar voi ştiţi ce îi lipseşte? Îi lipseşte un antrenor cu personalitate. Jucătorii trebuie să simtă din prima când în vestiar intră antrenorul. Pentru că antrenorul trebuie să fie şeful”, a declarat Ilie Stan, conform ProSport.

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Gigi Becali, anunț despre viitorul lui Marius Baciu la FCSB

Așa cum v-a obișnuit, VOYO SPORT LIVE propune cele mai interesante subiecte din fotbalul românesc și nu numai. În ediția de miercuri, 16 septembrie, Cristi Pintea a purtat un dialog în direct cu Gigi Becali, patronul FCSB.

Întrebat despre viitorul lui Marius Baciu, Gigi Becali a evitat să ofere un răspuns clar, deoarece nu concepe să nu obțină cele trei puncte în partida cu Universitatea Craiova. Totuși, omul de afaceri a dat de înțeles că Baciu nu va mai continua dacă duelul din Bănie nu va fi câștigat.

„(n.r. - Rămâne Marius Baciu la FCSB?) Asta nu știu deocamdată. Nu știu nimic sigur la ora asta. Ceva ce nu știu eu nu vă pot spune vouă. Dar eu nu concep. Eu zic că noi câștigăm 3 puncte. Așa zic. Nu mai zic dacă, fiindcă vreau să câștig și punct”, a declarat Gigi Becali la VOYO SPORT LIVE.

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