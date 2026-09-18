VIDEO Reacție dinspre FCSB după ce Gică Hagi a luat un singur roș-albastru la națională: ”Sunt jucători care meritau!”

Reacție dinspre FCSB după ce Gică Hagi a luat un singur roș-albastru la națională: ”Sunt jucători care meritau!” Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Gică Hagi a anunțat vineri lotul pentru primele patru meciuri ale României din Liga Națiunilor. 

TAGS:
denis dragusGica HagiRomaniaFCSBMarius Baciu
Din articol

Tricolorii se vor duela cu Suedia (în deplasare, 25 septembrie), Bosnia (acasă, 28 septembrie), Polonia (în deplasare, 2 octombrie) și din nou Suedia (acasă, 5 octombrie).

Marius Baciu: ”Pe mine mă bucură că avem cât mai mulți jucători la antrenamente!”

  • Dragus
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Gică Hagi a convocat la echipa națională pentru meciurile din septembrie și octombrie un singur jucător de la FCSB. Este vorba despre Denis Drăguș, fotbalistul ajuns de curând la echipa patronată de Gigi Becali. 

Cu toate acestea, pe lista selecționerului se mai află și Daniel Bîrligea, fotbalistul cedat sub formă de împrumut la Frosinone, dar și Florin Tănase, jucătorul plecat de curând de la gruparea roș-albastră.

Marius Baciu a reacționat după alegerile făcute de Gică Hagi.

Asta e problema selecționerului, el vede lucrurile. Poate jucătorii care erau în vizorul dânsului au plecat, deci nu cred că e un capăt de țară. Din contră, pe mine mă bucură să avem cât mai mulți jucători la antrenamente în următoarea perioadă. Sunt jucători ca David Miculescu care merita, chiar dacă nu a avut în ultima perioadă jocuri, dar e un jucător important. 

Văd jucători de la națională care nu joacă, dar este problema selecționerului. Nu pot să vă spun despre echipa națională, pentru că am fost foarte focusat aici. Domnul Hagi cunoaște foarte bine jucătorii, are experiență, văd că încearcă lucruri noi, l-am ascultat zilele trecute când a vorbit despre experiența internațională a multor jucători”, a spus Marius Baciu la conferința de presă.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un lider PNL din tabăra „puciștilor” a demisionat de la șefia filialei: „Renunț la o funcție care m-ar obliga să tac”
Un lider PNL din tabăra „puciștilor” a demisionat de la șefia filialei: „Renunț la o funcție care m-ar obliga să tac”
ULTIMELE STIRI
Lotul Ungariei pentru meciurile din Nations League. Jucători de la Liverpool, Leipzig și Galatasaray, plus colegi ai unor jucători români
Lotul Ungariei pentru meciurile din Nations League. Jucători de la Liverpool, Leipzig și Galatasaray, plus colegi ai unor jucători români
David Beckham și-a ales favoritul la Balonul de Aur: ”Ar trebui să-l câștige!”
David Beckham și-a ales favoritul la Balonul de Aur: ”Ar trebui să-l câștige!”
După discuția cu Gigi Becali, Edi Iordănescu este dorit de o nouă echipă: „Una dintre variantele patronului”
După discuția cu Gigi Becali, Edi Iordănescu este dorit de o nouă echipă: „Una dintre variantele patronului”
UTA Arad - Sepsi, de la 18:00, LIVE TEXT pe Sport.ro. Cu o victorie, covăsnenii pot urca pe locul 4
UTA Arad - Sepsi, de la 18:00, LIVE TEXT pe Sport.ro. Cu o victorie, covăsnenii pot urca pe locul 4
Rapid - FC Argeș de la 21:00! Dacă înving, giuleștenii urcă pe locul 1 în Superligă
Rapid - FC Argeș de la 21:00! Dacă înving, giuleștenii urcă pe locul 1 în Superligă
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

Răsturnare de situație la FCSB! Gigi Becali a făcut anunțul: ”E clar pentru mine”

Răsturnare de situație la FCSB! Gigi Becali a făcut anunțul: ”E clar pentru mine”

FCSB pregătește un transfer de cinci stele: 2.000.000€

FCSB pregătește un transfer de cinci stele: 2.000.000€

Mihai Lixandru a revenit în România, după două luni în Arabia Saudită

Mihai Lixandru a revenit în România, după două luni în Arabia Saudită

Marius Baciu, OUT de la FCSB? „Îi doresc tot binele din lume”

Marius Baciu, OUT de la FCSB? „Îi doresc tot binele din lume”

E gata să semneze! Dinamo mai pregătește o lovitură

E gata să semneze! Dinamo mai pregătește o lovitură



Recomandarile redactiei
După discuția cu Gigi Becali, Edi Iordănescu este dorit de o nouă echipă: „Una dintre variantele patronului”
După discuția cu Gigi Becali, Edi Iordănescu este dorit de o nouă echipă: „Una dintre variantele patronului”
David Beckham și-a ales favoritul la Balonul de Aur: ”Ar trebui să-l câștige!”
David Beckham și-a ales favoritul la Balonul de Aur: ”Ar trebui să-l câștige!”
S-a aflat! Primul transfer de calibru pe care îl va încerca FCSB în iarnă
S-a aflat! Primul transfer de calibru pe care îl va încerca FCSB în iarnă
Fostul „principal” de la FCSB îl face praf pe Marius Baciu: „Nu a mai fost la asemenea nivel! Una e colaborarea la emisiuni, alta să antrenezi”
Fostul „principal” de la FCSB îl face praf pe Marius Baciu: „Nu a mai fost la asemenea nivel! Una e colaborarea la emisiuni, alta să antrenezi”
Dinamo, victorie spectaculoasă și calificare în finala pentru titlul de campioană!
Dinamo, victorie spectaculoasă și calificare în finala pentru titlul de campioană!
Alte subiecte de interes
Reacția lui Denis Drăguș după ce a marcat primul gol pentru Trabzonspor, cu o execuție spectaculoasă
Reacția lui Denis Drăguș după ce a marcat primul gol pentru Trabzonspor, cu o execuție spectaculoasă 
Ce lovitură! Denis Drăguș va fi coleg cu "dușmanul" lui Lionel Messi
Ce lovitură! Denis Drăguș va fi coleg cu "dușmanul" lui Lionel Messi
Plecare surprinzătoare de la Farul Constanța! Fotbalistul pe care Gică Hagi l-a vândut în Franța
Plecare surprinzătoare de la Farul Constanța! Fotbalistul pe care Gică Hagi l-a vândut în Franța
Abia revenit la Farul Constanța, Denis Alibec poate părăsi oricând echipa lui Gică Hagi! Înțelegerea pe care o are cu "Regele"
Abia revenit la Farul Constanța, Denis Alibec poate părăsi oricând echipa lui Gică Hagi! Înțelegerea pe care o are cu "Regele"
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
Se cred cei mai buni din România, dar nu îi vrea nimeni în Occident. De ce?
Se cred cei mai buni din România, dar nu îi vrea nimeni în Occident. De ce?
CITESTE SI
Cinci destinații ieftine din Europa pentru o escapadă de toamnă. Cazările încep de la 49 de euro pe noapte

stirileprotv Cinci destinații ieftine din Europa pentru o escapadă de toamnă. Cazările încep de la 49 de euro pe noapte

Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

protv Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

Ilie Bolojan, după discuțiile de la Cotroceni: „Principala provocare este păstrarea controlului asupra finanțelor publice”

stirileprotv Ilie Bolojan, după discuțiile de la Cotroceni: „Principala provocare este păstrarea controlului asupra finanțelor publice”

O țară cu mai puțini locuitori decât Bucureștiul a declarat alertă națională de HIV. 1 din 60 de adulți trăiește cu virusul

stirileprotv O țară cu mai puțini locuitori decât Bucureștiul a declarat alertă națională de HIV. 1 din 60 de adulți trăiește cu virusul

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 331: Van vs Pantoja 2


00:00
UFC
(EN) UFC 331: Van vs Pantoja 2


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Silva vs Delgado


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UEFA Europa Conference League
Ajax - Sion


00:00
UEFA Europa League
Ararat-Armenia - Universitatea Craiova


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hernandez vs Rodrigues


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!