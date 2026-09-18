După discuția cu Gigi Becali, Edi Iordănescu este dorit de o nouă echipă: „Una dintre variantele patronului”

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Gică Hagi a convocat la echipa națională pentru meciurile din septembrie și octombrie un singur jucător de la FCSB. Este vorba despre Denis Drăguș, fotbalistul ajuns de curând la echipa patronată de Gigi Becali.

Cu toate acestea, pe lista selecționerului se mai află și Daniel Bîrligea, fotbalistul cedat sub formă de împrumut la Frosinone, dar și Florin Tănase, jucătorul plecat de curând de la gruparea roș-albastră.

Marius Baciu a reacționat după alegerile făcute de Gică Hagi.

”Asta e problema selecționerului, el vede lucrurile. Poate jucătorii care erau în vizorul dânsului au plecat, deci nu cred că e un capăt de țară. Din contră, pe mine mă bucură să avem cât mai mulți jucători la antrenamente în următoarea perioadă. Sunt jucători ca David Miculescu care merita, chiar dacă nu a avut în ultima perioadă jocuri, dar e un jucător important.

Văd jucători de la națională care nu joacă, dar este problema selecționerului. Nu pot să vă spun despre echipa națională, pentru că am fost foarte focusat aici. Domnul Hagi cunoaște foarte bine jucătorii, are experiență, văd că încearcă lucruri noi, l-am ascultat zilele trecute când a vorbit despre experiența internațională a multor jucători”, a spus Marius Baciu la conferința de presă.