Rotaru, aproape sa convinga o vedeta mondiala sa vina la Craiova! Negocieri de ultima ora cu Zenga

Universitatea Craiova a ramas fara antrenor dupa despartirea de Corneliu Papura!

Fara victorie in acest an, oltenii cauta antrenor care sa ii ajute sa ramana in cursa pentru titlu sezonul acesta. Mihai Rotaru a negociat intens inca de la sfarsitul anului trecut cu Laurentiu Reghecampf, insa negocierile s-au blocat, iar Reghe a decis sa nu revina in Romania.

Un alt nume care a aparut pe lista de interes a oltenilor a fost Cosmin Contra, insa Mihai Rotaru a pus capat zvonurilor rapid cand a declarat ca are deja o lista a posibililor inlocuitori, insa nici Contra si nici Reghecampf nu se afla pe ea.

Principalul favorit sa preia banca tehnica a Craiovei este Walter Zenga, anunta playsport.ro. Conform sursei citate, antrenorul ramas liber de contract dupa despartirea de Cagliari din vara anului trecut, a fost dorit de Rotaru dupa plecarea lui Bergodi, insa cele doua parti nu au ajuns la o intelegere.

Zenga a pregatit in trecut mai multe cluburi din Romania, FC National, Steaua, si Dinamo, dar si cluburi importante din afara, precum Wolves, Sampdoria Cagliari si Steaua Rosie Belgrad. Cu cea din urma a reusit sa castige si doua trofee, campionatul si Cupa Serbiei in 2006.

In cazul in care Rotaru nu ajunge la o intelegere cu tehnicianul italian, oltenii au si alte optiuni pe lista, anunta sursa citata. Andrea Stramaccioni, Jose Peseiro, Andrea Mandorlini si Leonardo Semplici sunt cei pe care oficialii Craiovei i-ar avea pe lista, plus romanul Adrian Ursea, antrenorul lui Nice.

Universitatea Craiova ocupa locul 3 in clasament, la 4 puncte distanta de campioana CFR Cluj, care urmeaza sa joace cu Chindia Targoviste, si la 8 puncte de liderul FCSB, in 20 de meciuri jucate.