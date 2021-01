Reactia lui Papura dupa ce au aparut zvonurile ca Reghecampf va semna cu Craiova! Ce a spus dupa INCA O REMIZA pe banca oltenilor 

Universitatea Craiova nu reuseste sa castige sub comanda lui Corneliu Papura.

Craiova a remizat din nou in acest an, ajungand astfel la al saselea egal consecutiv si ramane pe locul 3 in clasament, insa pierde teren in fata rivalelor CFR Cluj si FCSB.

Corneliu Papura a vorbit la finalul meciului despre rezultatul obtinut, dar si despre zvonurile aparute in presa, conform carora Laurentiu Reghecampf se intoarce in Romania pentru a semna cu echipa lui Mihai Rotaru.

"Nu am pierdut de 6 etape, important era sa castigam, in seara asta meritam, am avut ocazii mari, dar nu am reusit.

E o decizie a jucatorului finalizarea, cu cat este concentrat poate inscrie mai usor. Depinde ce decizie isi ia in momentul sutului.

Cu totii avem asteptari mai mari de la noi, tot facem egaluri intruna, avem nevoie de puncte mai multe. Avem pretentii de la fiecare jucator, fiecare sa dea mai mult.

Absenta fiecarui jucator conteaza. Koljic, fiind golgheter, are rol important in ceea ce priveste echipa.

Si noi suntem la fel de raniti, depinde de noi sa ne ridicam, sa luptam sau sa cedam. Apasarea este ca nu inscriem si nu castigam.

Sase meciuri fara a a lua cele 3 puncte, tot egal asa, nu pierzi, dar nici nu castigi. Presiunea este pentru a castiga.

Cu siguranta nu stiu nimic daca vine Reghecampf sau ce se va intampla. Ce stiu, muncesc pentru fiecare meci. Regulile sunt clare la fotbal, nu e nimic nou sub soare. Antrenorul plateste, chiar daca jocul nu e rau", a declarat Corneliu Papura la finalul partidei.

Intrebat daca ar fi dispus sa ramana la echipa sa il ajute pe Laurentiu Reghecampf, in cazul in care acesta va prelua banca tehnica, Papura a oferit un raspuns transant: "Nu imi place sa vorbesc ipotetic, vom vedea la timpul potrivit despre ce este vorba".