Poli Iasi lauda fanii din DDB si cere schimbari in Liga 1! Propunere-soc de modificare a sistemului: "Locul 3 sa nu mai garanteze Europa"

Ciprian Paraschiv sustine ca este de acord cu oprirea campionatului si sustine schimbarea componentei Ligii 1.

Presedintele celor de la Poli Iasi vrea sa propuna Ligii si Federatiei ideea de a modifica maniera de desfasurare a sezonului din Liga 1 si vine cu cateva idei revolutionare. Paraschiv vrea ca prima pozitie din play-out sa aiba miza, iar locul 3 sa nu mai garanteze prezenta in Europa League!

"Daca se merge pe modelul acesta, in play-out ar fi noua meciuri si s-ar termina inaintea play-off-ului. Nu ne vom mai trezi in situatia penibila de a anunta campioana fara ca sezonul sa fie incheiat si clasamentul finalizat.

De asemenea, daca primul loc din play-out va juca un meci de baraj cu locul 3 din play-off pentru pozitia de cupele europene, se va crea o miza mai mare si in play-off, unde vor fi esentiale primele doua locuri, iar in play-out nu vor mai juca relaxate echipele salvate cu mult timp inainte.Sistemul asta mi se pare ideal pentru Liga 1, cu 16 echipe", a spus Paraschiv la Pro X.

De asemenea, presedintele celor de la Poli Iasi a vorbit la superlativ despre fanii lui Dinamo si programul DDB.

"Cel mai frumos lucru din fotbalul romanesc a fost adus in ultimii ani de pandemia asta. E vorba de programul DDB! Si noi avem suporteri frumosi, si Rapid, si FCSB, Steaua! Dar sa vinzi atatea bilete la meciuri jucate fara spectatori, sa ai o atitudine constructiva si sa nu critici antrenorii nici macar in situatia asta… E cel mai frumos lucru care s-a intamplat in fotbalul nostru in ultimii multi ani", a adaugat Paraschiv.