Veste URIASA pentru dinamovisti! Suporterii din DDB au facut anuntul legat de STADION: "La asta lucram de trei saptamani!"

Suporterii-actionari ai lui Dinamo sunt pusi pe treaba si nu vor doar sa scape de Ionut Negoita.

Printr-un anunt postat pe pagina oficiala a Peluzei Catalin Hildan, suporterii care conduc destinele programului DDB au anuntat ca se ocupa intens de rezolvarea problemei stadionului! Situatia arenei din Stefan cel Mare inca este una neclara, iar suporterii vor sa faca tot posibilul pentru ca echipa alb-rosie sa se bucure si ea de un nou stadion, la fel ca rivalele Steaua si Rapid.

"Un loc in care s-a scris istoria lui Dinamo si in acelasi timp un loc ce va deveni istorie (...) V-ati putea gandi ca in ultima vreme s-a lucrat doar pentru acest memorandum. In realitate, activitatea echipei DDB in ultimele 3 saptamani s-a concentrat pe problema stadionului. Incepand de saptamana viitoare va vom prezenta detalii despre punctul in care ne aflam. Va putem spune ca vestile sunt imbucuratoare.

Unul dintre argumentele cu care ne-am prezentat la discutii a fost implicarea suporterilor, care au cumparat toate biletele la fiecare meci de acasa, desi s-a jucat fara spectatori", au scris fanii din PCH.

Tot in aceasta saptamana, suporterii inscrisi in programul socios au reusit sa semneze un memorandum cu Ionut Negoita, prin care obtin dreptul de a verifica toate documentele relevante pentru situatia clubului inainte de a putea sa achizitioneze pachetul majoritar de actiuni.

In programul DDB s-au inscris, pana in prezent, 7898 de persoane, iar tinta liderilor este aceea de a ajunge la macar 10.000 de abonati pana la momentul preluarii pachetului majoritari de actiuni.

Asociatia DDB detine deja 20% din actiunile clubului!