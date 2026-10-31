Marius Măldărășanu a numit principala favorită la titlu din Superliga: „Are practic două echipe”

Marius Măldărășanu a numit principala favorită la titlu din Superliga: „Are practic două echipe” Superliga
Kadi Bulgakov
Data publicarii:
Data actualizarii:

Fostul antrenor de la Hermannstadt a analizat lupta pentru trofeul din Superliga și a numit formația cu cele mai mari șanse la câștigarea campionatului în actualul sezon.

TAGS:
Marius MaldarasanuUniversitatea CraiovaDinamoRapid
Din articol

Marius Măldărășanu nu o consideră pe Dinamo favorită la câștigarea campionatului, deși trupa pregătită de Nuno Campos ocupă în prezent prima poziție în clasament. Tehnicianul crede că Universitatea Craiova, antrenată de Coelho, este, de fapt, principala candidată la cucerirea trofeului.

  • Maldarasanu
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Rapid și FCSB, în cursa pentru titlu

„Vorbind strict despre lupta la titlu, eu o văd şi pe Rapid în această ecuaţie, chiar dacă FCSB a câştigat acel derby. De asemenea, FCSB are valoare, are calitate, iar odată cu venirea lui Reghecampf s-a produs şi un şoc la echipă.

El ştie ce are de făcut, iar FCSB va fi întotdeauna o candidată la titlu. Pe undeva, vedem Universitatea Craiova aşa cum era CFR Cluj cu Dan Petrescu. Craiova are practic două echipe, iar dacă ai împărţi lotul în două formaţii, ambele s-ar putea bate pentru un loc în play-off.

Chiar dacă Dinamo este pe primul loc, eu aş spune că Universitatea Craiova este principala favorită la titlu. Este cea mai omogenă echipă şi, probabil, cea mai valoroasă”, a spus Marius Măldărășanu, potrivit Primasport.

Dinamo și Rapid conduc ierarhia în Superliga, cu 30 de puncte fiecare, fiind urmate la un singur punct de lungime de Universitatea Craiova, care are 29 de puncte. Atât liderul, cât și formația din Bănie au însă un meci mai puțin disputat față de giuleșteni, iar duminică sunt programate duelurile Dinamo - UTA și Craiova - FC Botoșani.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
O familie din Bosnia oferă o casă, un job și un salariu de 920 de euro celor care vor să se mute acolo, însă cu o condiție
O familie din Bosnia oferă o casă, un job și un salariu de 920 de euro celor care vor să se mute acolo, însă cu o condiție
ARTICOLE PE SUBIECT
Nuno Campos a anunțat o revenire de senzație la Dinamo: ”S-a întors la antrenamente”
Nuno Campos a anunțat o revenire de senzație la Dinamo: ”S-a întors la antrenamente”
Îngrijorare mare pentru liderul Dinamo: ”Îmi e frică!”
Îngrijorare mare pentru liderul Dinamo: ”Îmi e frică!”
Dinamo tremură! Cum arată clasamentul din Superligă după Rapid - Csikszereda 2-0
Dinamo tremură! Cum arată clasamentul din Superligă după Rapid - Csikszereda 2-0
ULTIMELE STIRI
Mesajul primit de Marius Baciu înainte de meciul carierei la FCSB: „Chiar a bătut”
Mesajul primit de Marius Baciu înainte de meciul carierei la FCSB: „Chiar a bătut”
ACUM: Manchester City - Brighton 0-1, LIVE pe VOYO SPORT 1. ”Cetățenii” au probleme cu surpriza startului de sezon
ACUM: Manchester City - Brighton 0-1, LIVE pe VOYO SPORT 1. ”Cetățenii” au probleme cu surpriza startului de sezon
Campioana României pierde în Ungaria în ultimul minut!
Campioana României pierde în Ungaria în ultimul minut!
Corvinul Hunedoara - FC Argeș, ACUM pe Sport.ro! Ocazie mare ratată de gazde
Corvinul Hunedoara - FC Argeș, ACUM pe Sport.ro! Ocazie mare ratată de gazde
Jose Mourinho a răbufnit: „Fără comentarii, am terminat-o aici!”
Jose Mourinho a răbufnit: „Fără comentarii, am terminat-o aici!”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE

"Ținta numărul 1" a lui FCSB din mercato a făcut marele anunț: "Cupa și campionatul!"

"Ținta numărul 1" a lui FCSB din mercato a făcut marele anunț: "Cupa și campionatul!"

Gigi Becali a auzit ce jucător cere Reghecampf la FCSB și a făcut anunțul

Gigi Becali a auzit ce jucător cere Reghecampf la FCSB și a făcut anunțul

Dat ca și plecat de la FCSB, Dennis Politic a primit o veste neașteptată: ”Eu așa cred”

Dat ca și plecat de la FCSB, Dennis Politic a primit o veste neașteptată: ”Eu așa cred”

Andrei Șucu, fiul lui Dan Șucu, pleacă de la Rapid: ”Se va duce acolo!”

Andrei Șucu, fiul lui Dan Șucu, pleacă de la Rapid: ”Se va duce acolo!”

Pancu a lămurit cazul Andrei Șucu: "O mare stare de nemulțumire. N-are cum să-l ducă mintea, i-am zis și părintelui"

Pancu a lămurit cazul Andrei Șucu: "O mare stare de nemulțumire. N-are cum să-l ducă mintea, i-am zis și părintelui"

Real Madrid, cel mai mare contract din istoria fotbalului! S-a semnat pentru 1.000.000.000€

Real Madrid, cel mai mare contract din istoria fotbalului! S-a semnat pentru 1.000.000.000€


Recomandarile redactiei
ACUM: Manchester City - Brighton 0-1, LIVE pe VOYO SPORT 1. ”Cetățenii” au probleme cu surpriza startului de sezon
ACUM: Manchester City - Brighton 0-1, LIVE pe VOYO SPORT 1. ”Cetățenii” au probleme cu surpriza startului de sezon
Neluțu Varga e bun de plată! Despăgubiri consistente pentru doi jucători dați afară de la CFR Cluj
Neluțu Varga e bun de plată! Despăgubiri consistente pentru doi jucători dați afară de la CFR Cluj
Acționarul de la Rapid sare în apărarea lui Andrei Șucu: „Am vorbit să i se dea șansa”
Acționarul de la Rapid sare în apărarea lui Andrei Șucu: „Am vorbit să i se dea șansa”
„Gladiatorul” care băga spaima în Liga 1: „Era un tanc! Dacă nu era tribuna, îl călca mașina!”
„Gladiatorul” care băga spaima în Liga 1: „Era un tanc! Dacă nu era tribuna, îl călca mașina!”
Kim Kardashian, cucerită definitiv de Lewis Hamilton: ”Vă spun doar atât”
Kim Kardashian, cucerită definitiv de Lewis Hamilton: ”Vă spun doar atât”
Alte subiecte de interes
Marius Măldărășanu, pe picior de plecare? "Nu vreau să iau decizii la cald!"
Marius Măldărășanu, pe picior de plecare? "Nu vreau să iau decizii la cald!"
Marius Măldărășanu, cu nervii înținși la maxim după egalul cu Unirea Slobozia: "Inexplicabil!"
Marius Măldărășanu, cu nervii înținși la maxim după egalul cu Unirea Slobozia: "Inexplicabil!" 
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A!
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
CITESTE SI
Iarna vine cu o lună mai devreme în România. Meteorologii anunță ninsori și un strat de zăpadă de până la 25 de centimetri

stirileprotvIarna vine cu o lună mai devreme în România. Meteorologii anunță ninsori și un strat de zăpadă de până la 25 de centimetri

Paradox. Alphabet, compania-mamă a Google, a pierdut peste 500 miliarde de dolari din cauza propriei inteligențe artificiale

stirileprotvParadox. Alphabet, compania-mamă a Google, a pierdut peste 500 miliarde de dolari din cauza propriei inteligențe artificiale

Lewis Hamilton vrea să concureze în Formula 1 și după 45 de ani: „Sunt construit diferit. Nu a mai existat nimeni ca mine”

stirileprotvLewis Hamilton vrea să concureze în Formula 1 și după 45 de ani: „Sunt construit diferit. Nu a mai existat nimeni ca mine”

Două familii au plecat împreună în vacanță, iar la întoarcere au făcut schimb de parteneri și copii. Ce a urmat

stirileprotvDouă familii au plecat împreună în vacanță, iar la întoarcere au făcut schimb de parteneri și copii. Ce a urmat

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!