SuperLiga avansează cu pași repezi, iar, înainte de pauza competițională, cortina a fost trasă peste runda a 10-a. Fără doar și poate, Petrolul este surpriza plăcută din această primă treime a înfruntării interne.

Ricardo Sousa nu ar lucra niciodată cu Gigi Becali

Unul dintre artizanii rezultatelor bune este Ricardo Sousa. Lusitanul a preluat banca tehnică în vara acestui an, iar de la acel moment a făcut „minuni” la formația prahoveană: 6 victorii, o remiză și 3 înfrângeri în SuperLiga.

Prin cele 19 puncte acumulate, Petrolul ocupă treapta a 4-a a clasamentului, doar Universitatea Craiova, Rapid și Dinamo fiind peste în ierarhia de după 10 etape.

Este bine cunoscut modul în care Gigi Becali acționează la FCSB, acesta intervenind de multe ori la pauză pentru a solicita schimbări. Despre speța în sine a vorbit și Ricardo Sousa.

Tehnicianul lusitan a transmis că nu ar accepta niciodată să lucreze în acești termeni. Ricardo Sousa susține că FCSB are cel mai bun lot din SuperLiga, însă implicarea patronului, cel mai probabil, face ca echipa roș-albastră să fie fără victorie de cinci etape.

„Nu pot spune decât că este ciudat. Şi este foarte dificil de acceptat, deoarece un conducător este pentru a conduce clubul, iar antrenorul este cel care se ocupă de echipă. Iar pentru mine este clar.

Nu aş lucra la un club la care patronul să intervină în echipă. Iar genul acesta de situaţie este greu de privit în fotbal. Eu nu aş accepta asta şi nu orice antrenor poate accepta aşa ceva.

Pentru mine este imposibil de acceptat, nu am personalitatea de a o face. Este dificil să conduci toate aspectele din antrenament, să vezi jucătorii care joacă mai prost sau mai bine, iar apoi duminica, o persoană care nu vede nimic, vine şi ia decizia primului 11.

Consider că astfel de lucruri nu merg în fotbal şi consider că rezultatul se vede. FCSB are cea mai bună echipă din campionat, individual sunt cei mai buni din campionat, dar pe teren nu arată asta. Poate acesta poate să fie motivul”, a declarat Ricardo Sousa, potrivit Prima Sport.