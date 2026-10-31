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Din articol Patru apariții și 133 de minute până la primul gol oficial

Atacantul român în vârstă de 22 de ani a înscris vineri, 31 octombrie, în partida cu Krasava ENY, din campionatul Ciprului. AEK Larnaca a avut o misiune dificilă după prima repriză, încheiată cu scorul de 0-2. Yassine Bahassa, fost jucător la FC U Craiova, a deschis scorul în minutul 24, iar Issam Chebake a majorat avantajul gazdelor în minutul 45. Sven Kohler a redus din diferență în minutul 67, iar Atanas Trică a stabilit egalitatea în minutul 81. Românul a intrat la pauză, în locul lui Kerim Mrabti, și a avut nevoie de 36 de minute pentru a înscrie.

Goal Atanas Africa https://t.co/5tf6zMIeU8 — TheFootballZone (@football_t69515) October 31, 2026

Patru apariții și 133 de minute până la primul gol oficial Trică a început cu dreptul aventura în Cipru. În luna august, a marcat chiar la debutul pentru AEK Larnaca, într-un meci amical cu Omonia 29th May. Pentru primul gol într-o partidă oficială a trebuit însă să aștepte până la finalul lunii octombrie.

În actualul sezon, atacantul a fost rezervă în prima etapă, la victoria cu APOEL Nicosia, scor 3-1. A primit 13 minute în runda următoare, apoi a jucat 68 de minute în înfrângerea cu Pafos, scor 0-1. În etapele 4, 5 și 6 nu a fost folosit, iar în partida cu Omonia Nicosia a prins alte șapte minute. Atacantul, care măsoară 1,91 metri, are 98 de meciuri la nivel de club, cu 12 goluri și trei pase decisive. Înainte de transferul în Cipru, a evoluat pentru U Cluj, Slatina, CSA Steaua, Universitatea Craiova și CS Tunari. Trică a ajuns la AEK Larnaca în vara lui 2026, de la U Cluj, în schimbul a 50.000 de euro. Potrivit Transfermarkt, cota sa de piață este de 400.000 de euro.

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