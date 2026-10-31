Meciul va putea fi urmărit în exclusivitate, de la 22:00, pe VOYO SPORT 1. Cele mai importante faze pot fi revăzute și pe site-ul Sport.ro.
Aston Villa - Fulham, de la 22:00, LIVE VIDEO pe VOYO SPORT 1. Unai Emery vs Alvaro Arbeloa
Aston Villa se duelează cu Fulham în etapa a noua din Premier League.
Va fi un meci interesant între cele două formații de mijlocul clasamentului, mai ales că ambele au fost eliminate la mijlocul săptămânii din Cupa Ligii Angliei. Aston Villa a pierdut cu 0-3 în fața lui Bournemouth, în timp ce echipa lui Alvaro Arbeloa a cedat cu 0-1 în fața lui Crystal Palace.
Formația pregătită de Unai Emery ocupă locul 9 în clasamentul din Premier League, cu 11 puncte strânse în primele opt meciuri, în timp ce Fulham se află pe locul 15, cu opt puncte.
Echipe probabile la Aston Villa - Fulham
Aston Villa: Suzuki - Cash, Lindelof, Torres, Maatsen - Kamara, Joao Gomes - McGinn, Manzambi, Alysson - Jackson
Fulham: Leno - Castagne, Affengruber, Bassey, Robinson - Berge, Charles - Bobb, King, Iwobi - Garcia
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