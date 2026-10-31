Aston Villa - Fulham, de la 22:00, LIVE VIDEO pe VOYO SPORT 1. Unai Emery vs Alvaro Arbeloa

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Meciul va putea fi urmărit în exclusivitate, de la 22:00, pe VOYO SPORT 1. Cele mai importante faze pot fi revăzute și pe site-ul Sport.ro.

Va fi un meci interesant între cele două formații de mijlocul clasamentului, mai ales că ambele au fost eliminate la mijlocul săptămânii din Cupa Ligii Angliei. Aston Villa a pierdut cu 0-3 în fața lui Bournemouth, în timp ce echipa lui Alvaro Arbeloa a cedat cu 0-1 în fața lui Crystal Palace.

Formația pregătită de Unai Emery ocupă locul 9 în clasamentul din Premier League, cu 11 puncte strânse în primele opt meciuri, în timp ce Fulham se află pe locul 15, cu opt puncte. Echipe probabile la Aston Villa - Fulham Aston Villa: Suzuki - Cash, Lindelof, Torres, Maatsen - Kamara, Joao Gomes - McGinn, Manzambi, Alysson - Jackson Fulham: Leno - Castagne, Affengruber, Bassey, Robinson - Berge, Charles - Bobb, King, Iwobi - Garcia

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