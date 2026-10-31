Aston Villa - Fulham, de la 22:00, LIVE VIDEO pe VOYO SPORT 1. Unai Emery vs Alvaro Arbeloa

Aston Villa - Fulham, de la 22:00, LIVE VIDEO pe VOYO SPORT 1. Unai Emery vs Alvaro Arbeloa Premier League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Aston Villa se duelează cu Fulham în etapa a noua din Premier League.

TAGS:
Aston VillaFulhamPremier League

Meciul va putea fi urmărit în exclusivitate, de la 22:00, pe VOYO SPORT 1. Cele mai importante faze pot fi revăzute și pe site-ul Sport.ro.

Va fi un meci interesant între cele două formații de mijlocul clasamentului, mai ales că ambele au fost eliminate la mijlocul săptămânii din Cupa Ligii Angliei. Aston Villa a pierdut cu 0-3 în fața lui Bournemouth, în timp ce echipa lui Alvaro Arbeloa a cedat cu 0-1 în fața lui Crystal Palace.

Formația pregătită de Unai Emery ocupă locul 9 în clasamentul din Premier League, cu 11 puncte strânse în primele opt meciuri, în timp ce Fulham se află pe locul 15, cu opt puncte.

Echipe probabile la Aston Villa - Fulham

Aston Villa: Suzuki - Cash, Lindelof, Torres, Maatsen - Kamara, Joao Gomes - McGinn, Manzambi, Alysson - Jackson

Fulham: Leno - Castagne, Affengruber, Bassey, Robinson - Berge, Charles - Bobb, King, Iwobi - Garcia

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
O familie din Bosnia oferă o casă, un job și un salariu de 920 de euro celor care vor să se mute acolo, însă cu o condiție
O familie din Bosnia oferă o casă, un job și un salariu de 920 de euro celor care vor să se mute acolo, însă cu o condiție
ULTIMELE STIRI
Septimiu Câmpeanu: ”E un jucător fantastic. M-am înșelat amarnic atunci când am spus că e o greșeală să dai 100 de milioane pe el”
Septimiu Câmpeanu: ”E un jucător fantastic. M-am înșelat amarnic atunci când am spus că e o greșeală să dai 100 de milioane pe el”
Chelsea - Manchester United, ora 14:30, LIVE pe VOYO SPORT 1. Derby de tradiție pe Stamford Bridge. Echipele de start
Chelsea - Manchester United, ora 14:30, LIVE pe VOYO SPORT 1. Derby de tradiție pe Stamford Bridge. Echipele de start
Surpriză în Liga 2! Liderul Poli Timișoara, pas greșit pe terenul ultimei clasate
Surpriză în Liga 2! Liderul Poli Timișoara, pas greșit pe terenul ultimei clasate
AC Milan - Inter (21:45). Echipele probabile în Derby della Madonnina + cota pentru o victorie a echipei lui Chivu. Analiza lui Dan Chilom
AC Milan - Inter (21:45). Echipele probabile în Derby della Madonnina + cota pentru o victorie a echipei lui Chivu. Analiza lui Dan Chilom
Ilie Dumitrescu, impresionat de un fotbalist român: ”E o mare performanță”
Ilie Dumitrescu, impresionat de un fotbalist român: ”E o mare performanță”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE

"Ținta numărul 1" a lui FCSB din mercato a făcut marele anunț: "Cupa și campionatul!"

"Ținta numărul 1" a lui FCSB din mercato a făcut marele anunț: "Cupa și campionatul!"

Gigi Becali a auzit ce jucător cere Reghecampf la FCSB și a făcut anunțul

Gigi Becali a auzit ce jucător cere Reghecampf la FCSB și a făcut anunțul

Pancu a lămurit cazul Andrei Șucu: "O mare stare de nemulțumire. N-are cum să-l ducă mintea, i-am zis și părintelui"

Pancu a lămurit cazul Andrei Șucu: "O mare stare de nemulțumire. N-are cum să-l ducă mintea, i-am zis și părintelui"

Dat ca și plecat de la FCSB, Dennis Politic a primit o veste neașteptată: ”Eu așa cred”

Dat ca și plecat de la FCSB, Dennis Politic a primit o veste neașteptată: ”Eu așa cred”

Andrei Șucu, fiul lui Dan Șucu, pleacă de la Rapid: ”Se va duce acolo!”

Andrei Șucu, fiul lui Dan Șucu, pleacă de la Rapid: ”Se va duce acolo!”

Real Madrid urmează să anunțe transferul atacantului de 35 de milioane de euro! Acord între părți

Real Madrid urmează să anunțe transferul atacantului de 35 de milioane de euro! Acord între părți


Recomandarile redactiei
Septimiu Câmpeanu: ”E un jucător fantastic. M-am înșelat amarnic atunci când am spus că e o greșeală să dai 100 de milioane pe el”
Septimiu Câmpeanu: ”E un jucător fantastic. M-am înșelat amarnic atunci când am spus că e o greșeală să dai 100 de milioane pe el”
Ilie Dumitrescu, impresionat de un fotbalist român: ”E o mare performanță”
Ilie Dumitrescu, impresionat de un fotbalist român: ”E o mare performanță”
Surpriză în Liga 2! Liderul Poli Timișoara, pas greșit pe terenul ultimei clasate
Surpriză în Liga 2! Liderul Poli Timișoara, pas greșit pe terenul ultimei clasate
Chelsea - Manchester United, ora 14:30, LIVE pe VOYO SPORT 1. Derby de tradiție pe Stamford Bridge. Echipele de start
Chelsea - Manchester United, ora 14:30, LIVE pe VOYO SPORT 1. Derby de tradiție pe Stamford Bridge. Echipele de start
Kim Kardashian, cucerită definitiv de Lewis Hamilton: ”Vă spun doar atât”
Kim Kardashian, cucerită definitiv de Lewis Hamilton: ”Vă spun doar atât”
Alte subiecte de interes
Joao Felix a plecat spre aeroport! Fanii sunt convinși că urmează transferul
Joao Felix a plecat spre aeroport! Fanii sunt convinși că urmează transferul
A prins un transfer de senzație înainte de România - Olanda! S-au plătit 44,5 milioane de euro
A prins un transfer de senzație înainte de România - Olanda! S-au plătit 44,5 milioane de euro
Inovator! Premier League a creat un cont de Twitter pentru a explica deciziile VAR în timp real
Inovator! Premier League a creat un cont de Twitter pentru a explica deciziile VAR în timp real
Acord înainte de EURO! Transfer de top pregătit de Bayern Munchen la cererea lui Kompany
Acord înainte de EURO! Transfer de top pregătit de Bayern Munchen la cererea lui Kompany
Paradoxul Jamie Vardy. Are un meniu neindicat sportivilor, dar la 37 de ani face spectacol în Premier League. Ce consuma la pauza partidei cu Tottenham, în care a marcat
Paradoxul Jamie Vardy. Are un meniu neindicat sportivilor, dar la 37 de ani face spectacol în Premier League. Ce consuma la pauza partidei cu Tottenham, în care a marcat
Liverpool trece pe modul "low cost". Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
Liverpool trece pe modul "low cost". Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
CITESTE SI
Iarna vine cu o lună mai devreme în România. Meteorologii anunță ninsori și un strat de zăpadă de până la 25 de centimetri

stirileprotvIarna vine cu o lună mai devreme în România. Meteorologii anunță ninsori și un strat de zăpadă de până la 25 de centimetri

Paradox. Alphabet, compania-mamă a Google, a pierdut peste 500 miliarde de dolari din cauza propriei inteligențe artificiale

stirileprotvParadox. Alphabet, compania-mamă a Google, a pierdut peste 500 miliarde de dolari din cauza propriei inteligențe artificiale

Lewis Hamilton vrea să concureze în Formula 1 și după 45 de ani: „Sunt construit diferit. Nu a mai existat nimeni ca mine”

stirileprotvLewis Hamilton vrea să concureze în Formula 1 și după 45 de ani: „Sunt construit diferit. Nu a mai existat nimeni ca mine”

Două familii au plecat împreună în vacanță, iar la întoarcere au făcut schimb de parteneri și copii. Ce a urmat

stirileprotvDouă familii au plecat împreună în vacanță, iar la întoarcere au făcut schimb de parteneri și copii. Ce a urmat

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!