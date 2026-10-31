Cu Saibari şi Gnabry accidentaţi şi înlocuiţi în decurs de numai câteva minute, bavarezii s-au trezit conduşi în minutul 34, când Jobe Bellingham a înscris pentru oaspeţi. Golul englezului nu a fost însă validat de VAR pentru un fault comis în atac de Chukwuemeka.

Echipa germană Bayern Munchen a terminat la egalitate sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 2-2, cu marea rivală, Borussia Dortmund , în etapa a 8-a din Bundesliga.

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După numai patru minute, Laimer a ajuns singur cu portarul Kobel, a şutat, goalkeeperul a respins, însă mingea a ajuns tot la Laimer, care nu a mai ratat, deschizând scorul.

Penalty ratat de Harry Kane

În partea secundă, Balonul de Aur al Europei, Harry Kane, a ratat un penalty, trimiţând mingea în bară, în minutul 56, iar Guirassy a egalat pentru oaspeţi, în minutul 60.

Bavarezii au reuşit să revină la conducere, în minutul 66, când a înscris Upamecano, din assistul lui Kane. Scorul final a fost stabilit de Fabio Silva, în minutul 89, şi Bayern Munchen – Borussia Dortmund s-a încheiat 2-2.

Cele două echipe sunt în fruntea clasamentului din Bundesliga, cu câte 18 puncte, însă Bayern e prima, cu golaveraj +19.

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