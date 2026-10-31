Andrei Șucu (17 ani) a fost titularizat de Daniel Pancu, dar a fost înlocuit la pauză cu Rareș Pop. După meci, antrenorul Rapidului nu s-a ferit de cuvinte și a spus că fiul principalului acționar al giuleștenilor nu este pregătit pentru a fi o piesă importantă în echipă.

Andrei Șucu, dorit de Oțelul Galați

La scurt timp după ce Pancu a lăsat de înțeles că nu îi va oferi un număr consistent de minute la Rapid, o altă echipă din Superliga României s-a arătat interesat de serviciile lui Șucu Jr.

Oțelul Galați, prin vocea președintelui Cristi Munteanu, și-a manifestat interesul pentru a-l transfera pe tânărul mijlocaș, cel mai probabil sub formă de împrumut, mai ales că acesta reprezintă și o soluție pentru regula U21.

”Dacă cei de la Rapid nu au cum să-i dea minute, l-am vrea noi pe Andrei Șucu. Chiar avem nevoie de un under”, a spus Cristi Munteanu, potrivit Digi Sport.

Ce a spus Daniel Pancu despre Andrei Șucu

Pentru duelul cu Csikszereda, Daniel Pancu a mizat încă din primul minut pe Andrei Șucu, fiul patronului Dan Șucu. La pauză l-a schimbat însă, iar după meci a dat de înțeles că nu are încă maturitatea necesară să înțeleagă automatismele de joc.

”Andrei Șucu, rămân la vorbele mele de când a debutat cu gol (n.r. cu FC Argeș): are nevoie de multe jocuri pentru a putea fi pregătit să joace la o echipă ca Rapid.

El se străduiește, dar nu... La un moment dat se sufocase. El avea o mare stare de nemulțumire, nu poate să înțeleagă, nici eu nu înțelegeam la 18 ani ce înseamnă fotbalul adevărat. I-am spus și părintelui (n.r. lui Dan Șucu), nu-i ușoară nici situația mea, i-am spus că nu fac decât să-l protejez.

Dacă are nevoie de minute, trebuie să intre pe un fond bun. Dacă situația e strânsă, i-aș face mai mult rău să-l bag. Părinții au dorință și eu aș avea în locul lor, dar din partea lui era nemulțumirea, că nu înțelege niște lucruri, n-are cum să-l ducă mintea la anii ăștia, nici pe mine nu mă ducea. Te crezi Mihai Viteazul...”, a spus Pancu.