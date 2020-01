Revolutie la Dinamo: strategie low cost, salarii mari doar daca exista rezultate

Patronul Ionut Negoita refuza sa mai plateasca lipsa de performanta si vrea ca fotbalistii lui Dinamo sa fie platiti in functie de realizari.

Dinamo se gaseste din nou intr-o situatie financiara delicata, trebuind sa plateasca din datorii pentru a primi licenta de functionare in Liga 1. In ultima saptamana, „cainii” au acceptat trecerea capitanului Dan Nistor la CS „U” Craiova pentru o suma de transfer de doar 275.000 de euro si pentru a scapa de salariul acestuia, aproximativ 14.000 de euro pe luna plus bonusuri. Fostul capitan dinamovist a fost considerat cel care a stricat atmosfera la echipa in momentele importante ale ultimele doua sezoane, asa ca patronul a fost de acord cu vanzarea sa la prima oferta.

De asemenea, alti jucatori, precum Mihai Neicutescu, Robert Moldoveanu, Deian Sorescu, Mihai Popescu sau Denis Ciobotariu, au fost propusi spre vanzare pentru a echilibra balanta contabila a clubului. De vanzare sunt si Riccardo Piscitelli, Ante Puljici, Mattia Montini, Diego Fabbrini, Slavko Perovici si Filip Mrzljak, considerati jucatori-cheie de catre antrenorul Dusan Uhrin, dar doar in conditii financiare avantajoase si daca li se vor gasi inlocuitori pe masura pana la inceperea campionatului. Planul de austeritate al clubului prevede promovarea a cel putin 3 juniori din propria academie in acest sezon si reevaluarea fotbalistilor imprumutati, care sa fie rechemati, daca se considera ca au potential sa se impuna in prima echipa.

Cum 51% din actiunile clubului au fost scoase la vanzare pentru 1 leu, dar niciun cumparator serios nu s-a aratat la orizont, iar echipa poate rata calificarea in play-off pentru al treilea sezon consecutiv, ceea ce se va traduce printr-o pierdere financiara de 500.000-1.000.000 de euro, oficialii dinamovisti vor fi din nou nevoiti sa se restranga sub plafonul salarial colectiv de 100.000 de euro pe luna, conditie pe care Ionut Negoita a mai cerut-o atunci cand Dinamo se afla in insolventa si in reorganizare financiara. "Trebuie sa te autofinantezi. Ticketingul e foarte putin avand in vedere ca jucam pe Dinamo, deci din vanzarea de jucatori. Daca vor fi oferte bune pentru club, este posibil sa mai plece jucatori. Eu nu vad gaura asta neagra de care tot vorbeste toata lumea. Situatia nu e chiar asa de grava. Toata lumea vorbeste de faptul ca Dinamo se afla intr-o perioada foarte grea, dar situatia se va regla", a declarat Ionel Danciulescu, directorul sportiv al lui Dinamo.

Conform informatiilor Sport.ro, la Dinamo vor ajunge in aceasta iarna doar jucatori liberi de contract, iar salariul de la care va pleca negocierea va fi de maximum 5.000 de euro pe luna. In viitor, niciun jucator din lot nu va mai avea o remuneratie lunara fixa mai mare de 10.000 de euro, iar in contracte vor fi introduse clauze de performanta. Pe langa un salariu fix decent, fotbalistii vor primi bonusuri pentru meciuri jucate, victorii, selectii la echipele nationale, calificarea in play-off, castigarea de trofee, calificarea in competitiile europene si prima de fidelitate, dupa un anumit numar de ani petrecuti la club. Patronul a cerut ca jucatorii sa nu mai ia banii indiferent de rezultate si prestatii, satul ca a investit in ultimii ani, iar rezultatele au intarziat sa apara, el fiind cel injurat de fani pentru lipsa de implicare. In acest moment exista 4 jucatori in lotul lui Dinamo cu salarii de peste 10.000 de euro, dar contractele a doi dintre ei expira in aceasta vara, iar negocierile vor incepe de la sume inferioare celor actuale, cu mai multi bani din bonusuri.