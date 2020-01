Dinamo vinde jucatori pe banda rulanta! Danciulescu spune ca situatia nu e grava: detalii de ULTIMA ORA despre ce se intampla la club

Team-managerul lui Dinamo a vorbit despre situatia de la club.

Jucatorii dinamovisti sunt neplatiti de cateva luni, iar lucrurile incep sa se complice. Nistor a fost transferat la Craiova, iar cu banii incasati oficialii echipei vor sa plateasca restantele catre jucatori. Pentru ca suma nu a fost una mare, doar 270.000 de euro, Dinamo scoate tot la vanzare.

Cel mai recent nume vehiculat este Deian Sorescu, un jucator extrem de important pentru trupa antrenata de Dusan Uhrin. Acesta ar avea oferte din liga a doua germana, dar si din Turcia sau Grecia.

Ionel Danciulescu a vorbit despre tensiunile de la Dinamo si e de parere ca lucrurile nu sunt chiar atat de grave.

"Trebuie sa te autofinantezi. Cum poti sa faci lucrul acesta? Ticketingul e foarte putin avand in vedere ca jucam pe Dinamo, deci din vanzarea de jucatori. Daca vor fi oferte bune si acceptate de catre club, este posibil sa mai plece anumiti jucatori. In aceasta probabilitate de plecare a anumitor jucatori, automat trebuie sa-i inlocuiesti cu altii. Nu poti sa cheltui toti banii pe care ii iei. Am inteles ca saptamana aceasta se mai regleaza situatia financiara.

Eu nu vad gaura asta neagra de care tot vorbeste toata lumea. Daca va exista, la un moment dat, o problema mare de tot din punct de vedere financiar, cu siguranta domnul Negoita, asa cum a salvat Dinamo, va face un efort si va veni cu o anumita suma de bani. Situatia nu e chiar asa de grava. Toata lumea vorbeste de faptul ca Dinamo se afla intr-o perioada foarte, foarte grea. Avem anumite restante, cu siguranta se va mai regla saptamana aceasta", a declarat Danciulescu la DigiSport.

Dinamo e pe locul 9 in Liga 1, cu 28 de puncte, si are sanse minime sa prinda locurile de play-off.