SE SFASIE INTRE EI! Nimeni nu i-a spus lui Prunea ca Nistor a fost vandut! Reactie INCREDIBILA a sefului de la Dinamo: "Suma e penibila, jenanta!"

Plecarea lui Dan Nistor la Craiova arunca in aer nu doar vestiarul lui Dinamo, ci si birourile.

Florin Prunea spune ca nici n-a stiut despre planul clubului de a-l ceda pe Nistor. Totul s-a facut pe la spatele sau. Prunea considera 'penibila' suma pentru care s-a incheiat afacerea! Indirect, managerul general din Stefan cel Mare pune toata raspunderea vanzarii capitanului de la Dinamo pe umerii presedintelui Balanescu. Cei doi sunt in conflict din toamna, cand Balanescu a incercat sa-l impuna antrenor pe Leo Grozavu fara sa aiba acordul lui Prunea. In cele din urma, ultimul a avut castig de cauza. Prunea este cel care a insistat si a obtinut angajarea lui Uhrin in locul lui Neagoe.

"Nu am fost informat de transferul lui Dan Nistor la Craiova. Am vorbit ultima oara cu domnul Negoita de sarbatori. Am ramas uluit cand am vazut. Suma mi se pare penibila, de-a dreptul ridicola. Cand spun asta ma gandesc la faptul ca Dan Nistor e cel mai bun jucator din Liga 1 la ora actuala. In plus, sa nu uitam ce bani a platit Craiova pentru fotbalisti care abia au jucat in Liga 1, gen Qaka. Pai, se compara vreodata? Eu ma opun vehement din doua motive: primul e ca inca avem sanse la play-off, suntem inca in sferturile Cupei Romaniei! Vorbim de un trofeu important pentru fani, dar si despre cel mai scurt drum spre o cupa europeana. Suma este jenanta. Daca suma ar fi direct proportionala cu valoarea fotbalistului, nimeni nu s-ar opune. Sunt convins ca nici fanii nu ar face-o! Nistor valoreaza intre 1,5 si doua milioane de euro", a spus Florin Prunea pentru PRO Sport.