NUCLEARA LA DINAMO: Urmeaza RETROGRADAREA?! Fanii anunta un scenariu CUTREMURATOR pentru club si anunta actiuni imediate!

Suporterii dinamovisti sustin ca situatia de la Dinamo e o consecinta a unui complot in care sunt implicati fostii actionari Badea si Borcea, precum si agentul Ioan Becali.

Membrii Peluzei Catalin Hildan au postat pe pagina de facebook a grupului scenariul care duce la 'distrugerea si retrogradarea lui Dinamo'. Fanii sustin ca Nistor a refuzat plecarea la Craiova si ca n-a fost consultat in nicio clipa in privinta despartirii. Suporterii acuza actuala conducere ca doreste retrogradarea echipei in B! De asemenea, 'cainii' din tribune ii cheama alaturi de ei pe toti sustinatorii lui Dinamo si cer actiuni imediate pentru redresarea clubului.

Comunicatul fanilor lui Dinamo pe Facebook: