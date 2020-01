SE VINDE TOT! Negoita il da si pe Deian Sorescu! Unde ar putea ajunge dinamovistul

Situatia de la Dinamo devine complicata.

Jucatorii sunt neplatiti de luni de zile, iar Negoita nu vrea sa mai investeasca, asa ca singura solutie pentru a face rost de bani este vanzarea jucatorilor importanti. Dupa plecarea capitanului Dan Nistor, si Deian Sorescu a fost pus pe lista de vanzari.

Mijlocasul in varsta de 22 de ani a ajuns la Dinamo in 2018 de la ASU Poli Timisoara, liber de contract. Negoita e dispus sa-l cedeze pentru 500.000 de euro, iar Turcia, Grecia sau Germania sunt posibile destinatii ale jucatorului dinamovist.

Echipe din Romania precum CFR sau Craiova nu au fost interesate sa negocieze un transfer al acestuia, asa ca o mutare in afara tarii este tot mai probabila

Deian Sorescu, care mai are contract cu Dinamo pana in 2022, are o cota de piata de 700.000, conform transkermarkt.com.