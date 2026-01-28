Presa din Grecia susține că Dennis Politic își dorește să plece în această iarnă de la FCSB și să ajungă, cel puțin temporar, în Grecia, la Panetolikos.

Grecii susțin că transferul lui Politic este încă în cărți, chiar dacă Becali a anunțat că nu renunță la fotbalist

Dennis Politic nu a reușit să confirme la FCSB din cauza problemelor cu accidentărilre și speră că un împrumut în Grecia îl poate ajuta să își relanseze cariera. Totuși,Gigi Becali a anunțat clar că nu are de gând să îl cedeze pe Politic.

Grecii au reacționat după ce Gigi Becali a anunțat că a refuzat oferta primită pentru împrumutul lui Dennis Politic din partea lui Panaitolikos. Jurnaliștii eleni susțin că reticența lui Becali de a renunța la Politic ar putea fi cauzată în parte și de faptul că FCSB mai are un meci în faza principală Europa League, cu Fenerbahce.

În ciuda refuzului lui Becali de a renunța la Politic, grecii susțin că povestea unui eventual transfer al fostului căpitan de la Dinamo nu este închisă complet și pot apărea răsturnări de situație în următoarele zile.

”Gigi Becali, patronul de la FCSB, pare să pună frână transferului lui Dennis Politic la Panaitolikos. Patronul clubului s-a decis să nu dea deocamdată ‘ok-ul’ final pentru ca acesta să vină în Grecia sub formă de împrumut la ‘canari’.

Totuși, nu este clar dacă acest lucru s-a întâmplat deoarece FCSB mai are un meci în Europa League, cu Fenerbahce, păstrând încă, chiar dacă puține, speranțe de calificare în fazele eliminatorii, iar extrema de 25 de ani este inclusă pe lista europeană.

Indiferent însă de felul în care se va încheia cazul ‘Politic’, la Emileon există și alte soluții pe masă, deoarece, încă transferul lui Politic era dificil de realizat din start. De aceea, clubul este pregătit pentru orice eventualitate, iar în săptămâna în curs se așteaptă să se realizeze două, poate chiar trei transferuri.

Cazul românului nu este însă ‘închis’ și noi decizii ar putea apărea după meciul de joi”, au scris grecii de la Sportal.

Ce a spus Gigi Becali despre oferta primită pentru Dennis Politic

”Uite acum o să joace Politic. Cu Fenerbahce, da. A fost o ofertă din Grecia, împrumut. De ce să dau eu jucătorul meu împrumut în Grecia când eu am nevoie să joc și în Cupe și în campionat? Ia să-l bag eu de la început titular, poate explodează Politic de nu mai poate nimeni să se înțeleagă cu Politic.

Nu, mă, a fost reală oferta, se roagă de mine ăia, dar am zis pentru ce? Că-i dau salariu, mai contează la mine încă 75.000-80.000 de euro. Nu dădeau niciun ban, scăpam de salariu, spuneau ei. Mare lucru, lasă, mă, să stea jucătorul la mine”, a spus Gigi Becali la Fanatik.

