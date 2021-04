Revenirea anului la Dinamo?! Uhrin vrea sa-l convinga pe Danciulescu sa i se alature! Conditia incredibila pusa care ii va infuria pe cei din DDB

Dinamo trece printr-o perioada grea, insa suporterii incearca sa o scoata la capat.

Proaspat revenit si el la Dinamo, Dusan Uhrin JR. spera ca si Danciulescu sa i se alature, pentru ca din sezonul urmator echipa sa aiba stabilitate si la nivel administrativ si sa se bata pentru calificarea in playoff. In acest moment, legenda ros-alba este sub contract cu Clubul Sportiv Dinamo, acolo unde a demarat un proiect la nivel de copii si juniori.

Danciu-gol este manager general al Academiei de la CS si a inceput deja sa isi construiasca o echipa formata din Danut Lupu si Marius Niculae. Totusi, o singura problema sta in calea fericirii antrenorului, aceasta constand in conditia pusa de Danciu pentru a se intoarce.

Conform Prosport, fostul atacant al "cainilor" a spus ca este imperativ ca o data cu el in club sa revina si Bogdan Balanescu, fost director general al echipei pana de curand, actualmente in conducerea celor de la FC Voluntari.

"Oricum, daca va fi sa ma intorc, vreau sa revina si Bogdan Balanescu. Neaparat! Este cel mai bun pe ceea ce tine de organizarea unui club si Dinamo are nevoie de el. Trebuie sa revina si el acasa", a spus Danciulescu, conform Prosport. Este cunoscut razboiul pe care fanii din DDB l-au dus de-a lungul timpului cu Balanescu, acesta fiind acuzat de suporteri ca ii are in spate pe fratii Becali, considerati unii dintre vinovatii pentru care Dinamo a ajuns in aceasta situatie.

De altfel, si Florin Prunea l-a criticat in dese randuri pe fostul director sportiv din Stefan cel Mare si a pus pe seama lui plecarea lui Rednic si transferurile extrem de proaste din ultimii ani facute la club. Detaliul care surprinde insa vine din faptul ca dupa ce a plecat de la echipa, Balanescu i-a ajutat pe cei din DDB cu dosarul de licentiere, el fiind recunoscut ca un om al actelor si constient de problemele care au fost la Dinamo in ultimii ani.