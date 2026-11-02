Dinamo a confirmat, prin intermediul rețelelor sociale, revenirea legendarului Florin Răducioiu în tabăra liderului din Superliga României.

Dinamo a confirmat revenirea lui Florin Răducioiu

Fostul atacant al Generației de Aur va deține funcția de „Coordonator Dezvoltare Academie și Parteneriate Internaționale”.

„Florin Răducioiu revine la Dinamo!

Ne bucură să anunțăm întoarcerea acasă a unuia dintre cei mai buni atacanți din istoria fotbalului românesc.

Născut pe 17 martie 1970, Florin Răducioiu a făcut primii pași în fotbal la Dinamo, evoluând pentru grupele de copii și juniori ale clubului nostru. A debutat în prima divizie la doar 16 ani, într-un meci disputat împotriva Politehnicii Timișoara.

În cele 84 de meciuri jucate pentru Dinamo, Florin Răducioiu a înscris 30 de goluri. Are în palmares un titlu de campion, în sezonul 1989-1990, și două Cupe ale României, în sezoanele 1985-1986 și 1989-1990. În finala disputată pe 2 mai 1990 împotriva celor de la Steaua, a marcat trei dintre cele șase goluri ale echipei noastre.

Pentru echipa națională a evoluat în 40 de meciuri, în care a înscris 21 de goluri.

Responsabilitățile lui Florin Răducioiu

Florin Răducioiu va îndeplini funcția de Coordonator Dezvoltare Academie și Parteneriate Internaționale. Activitatea domnului Răducioiu se va concentra pe construirea și cultivarea relațiilor cu academiile de fotbal europene, el fiind primul punct de contact și ambasadorul clubului în fotbalul internațional.

Va fi responsabil de identificarea și propunerea unor oportunități de colaborare valoroase, precum meciuri amicale, turnee de juniori, cantonamente și schimburi de experiență între staff-uri. Totodată, va coordona organizarea activităților internaționale stabilite, de la vizitele delegațiilor partenere până la turneele academiei în străinătate.

Va reprezenta academia la evenimente, conferințe și turnee internaționale de prestigiu, contribuind la creșterea vizibilității clubului în Europa.

Bogata experiență a domnului Răducioiu își va spune cuvântul și în sprijinirea parcursului jucătorilor academiei, prin transmiterea modelului de lucru cu care cluburile partenere gestionează tranziția de la juniori la prima echipă.

Ne bucurăm să vă avem alături, domnule Răducioiu, și vă dorim mult succes și cât mai multe realizări alături de clubul la care ați crescut ca jucător și la a cărui istorie ați contribuit în mod deosebit!”, a transmis Dinamo, pe Instagram.

Reacția lui Ciprian Marica

La VOYO SPORT LIVE pe VOYO SPORT 1, Ciprian Marica, fost internațional român, a fost întrebat de moderatorul Andru Nenciu despre revenirea lui Răducioiu la Dinamo.

„Răducioiu știe fotbal, are cunoștine. Într-adevăr, nu a mai activat de mult ca antrenor, dar știe fotbalul din România. Acum să vedem ce rol i se potrivește, ce rol i se găsește.

Cert e că are un bagaj de cunoștințe și că a fost sportiv, fotbalist. Poate fi de folos clubului. Sunt mai multe paliere pe care-l văd pe Florin ajutând clubul. Acum rămâne de văzut cum va ajuta”, a spus Marica.

Răducioiu a mai ocupat funcții în cadrul lui Dinamo în sezoanele 2007-2008 și 2021-2022, cel în care echipa a retrogradat în Liga 2.