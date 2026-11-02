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Supriza lui Laurențiu Reghecamp pentru meciul cu U Cluj

Roș-albaștrii vin după eșecul din Cupa României cu Gloria Bistrița, iar echipa lui Laurențiu Reghecampf speră să spele din rușine. Totuși, celor de la FCSB nu le va fi ușor.

Garita s-a antrenat, iar Denis Drăguș este abia revenit după accidentare. Din acest motiv, s-a vehiculat că Alexandru Stoian va fi titularizat în compartimentul ofensiv. Reghecampf are, însă, altă opțiune.

Conform Fanatik, antrenorul lui FCSB îl preferă pe David Miculescu în centrul atacului. În același timp, Reghe continuă să se bazeze pe Aymen Boutoutaou, în ciuda preferințelor lui Gigi Becali.

Iată cum ar putea arăta FCSB la meciul cu U Cluj