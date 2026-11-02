Antrenorul echipei FC Barcelona, Hansi Flick, a declarat luni, înaintea meciului din etapa a 4-a a Ligii Campionilor împotriva celor de la Aston Villa, că gestionarea celor patru absenţe din defensivă - şase în total - „nu este uşoară”, subliniind totodată că jucătorii săi rămân „pe deplin angajaţi”, scrie publicația EFE, citată de Agerpres.

Hansi Flick, în dificultate înainte de Barcelona - Aston Villa

„Avem patru fundaşi indisponibili - jucători de valoare - şi nu este uşor să gestionăm situaţia. Având în vedere accidentările cu care ne confruntăm, trebuie să ne concentrăm pe depăşirea acestui moment.

În ultimul nostru meci, am fost extrem de concentraţi de la început până la sfârşit. Am văzut o echipă încrezătoare, care ştia exact ce vrea să facă. Ei fac o treabă excelentă”, a spus tehnicianul german.

Frenkie de Jong şi Brian Farinas, lăudați de Hansi Flick

Flick a lăudat „unitatea” din vestiar, evidenţiind disponibilitatea mijlocaşilor Frenkie de Jong şi Brian Farinas de a juca în apărare pentru binele echipei.

„După pauza care urmează, ne așteptăm ca toţi jucătorii accidentaţi să revină - cu excepţia lui Roony Bardghji - inclusiv Dani Olmo. S-ar putea ca Espart să revină la primul meci de anul viitor, dar ceilalţi ar trebui să fie disponibili, ceea ce va schimba complet situaţia”, a explicat antrenorul, care a evitat să precizeze dacă fundaşul Andreas Christensen va fi apt de joc în acest weekend.

Flick a menţionat că tânărul Farinas - care a debutat sâmbătă în La Liga - reprezintă „o opţiune” pentru a fi din nou titular, după ce a avut o evoluție „bună” pe postul de fundaş dreapta împotriva celor de la Alaves. De asemenea, el a subliniat că Farinas are „o bună conexiune” cu Lamine Yamal, notând totodată că Gerard Martín este suficient de polivalent încât să joace atât ca fundaş central, cât şi în bandă.

Situația lui Alejandro Balde

Referindu-se la situaţia fundaşului lateral Alejandro Balde, Flick a remarcat: „Când nu joci, e normal să-ţi lipsească puţină încredere. Balde se antrenează foarte bine în fiecare şedinţă. Este o opţiune solidă, iar Cancelo joacă, de asemenea, la un nivel înalt. Balde este un băiat extraordinar şi un jucător fantastic; vom face tot posibilul să-l ajutăm să-şi recapete încrederea”.

În plus, antrenorul din Heidelberg l-a lăudat pe omologul său de la Aston Villa, tehnicianul basc Unai Emery, descriindu-l drept „unul dintre cei mai buni antrenori din Europa” şi un tehnician „de mare succes”.

„Aston Villa are o idee clară despre cum să joace, atât în atac, cât şi în apărare. Este o echipă bine structurată, cu o varietate de abordări ofensive, şi îl au pe Jackson, care evoluează la un nivel incredibil. Va fi un meci dificil, împotriva unui adversar de mare valoare”, a adăugat el.

Referitor la forma actuală a propriei echipe, Flick a menţionat că, în ciuda înfrângerilor suferite în faţa celor de la PSG şi Real Madrid, „rezultatele ar fi putut fi altele”, subliniind totodată că Barca a câştigat toate celelalte meciuri din acest sezon.

„La acest nivel, orice se poate întâmpla. Aceste meciuri sunt speciale, dar rămânem încrezători. Am încredere în echipa mea - am demonstrat acest lucru sâmbătă. Ne dorim să ajungem în fruntea clasamentului; acesta este obiectivul nostru”, a conchis el.