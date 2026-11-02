”Câinii” au dominat partida și au deschis scorul abia în finalul primei reprize. Golgheterul Danny Armstrong a punctat cu un șut superb de la distanță și a marcat golul cu numărul șase în acest sezon de Superliga.

Dinamo nu s-a lăsat nici în repriza secundă. Diogo Pinto a înscris din nou pentru echipa lui Nuno Campos, după ce a reușit să înscrie un ”hat-trick” în urmă cu doar câteva zile în Cupa României, astfel că partida de pe Arena Națională s-a încheiat cu scorul de 2-0.

Astfel, Dinamo a revenit pe primul loc, dar nu este favorită la titlu după 14 etape, chiar dacă este lider în campionatul nostru de câteva runde bune. Universitatea Craiova este văzută de bookmakeri drept favorită clară pentru un nou triumf în Superliga. Dinamo este următoarea în acest top, urmată de rivalele Rapid și FCSB.

Oltenii sunt într-o formă de zile mari în campionat. Au șapte victorii la rând și sunt la doar un singur punct de liderul Dinamo.

Cotele pentru câștigarea titlului, după Dinamo - UTA Arad 2-0:

Universitatea Craiova - 1.95

Dinamo București - 3.75

Rapid București - 6

FCSB - 6.50

Universitatea Cluj - 15

CFR Cluj - 50

În următoarea etapă, Dinamo se va deplasa la Mioveni pentru duelul cu FC Argeș, în timp ce UTA Arad, care rămâne pe locul zece, va primi vizita Petrolului.