Tensiuni la Dinamo - UTA! Un reprezentant al „câinilor”, luat la țintă de PCH: „Nu ai ce căuta aici!”

Tensiuni la Dinamo - UTA! Un reprezentant al „câinilor”, luat la țintă de PCH: „Nu ai ce căuta aici!” Fotbal intern
Alexandru Hațieganu
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Partida dintre Dinamo și UTA, contând pentru etapa a 14-a din SuperLiga, a fost marcată de un conflict între membrii Peluzei Cătălin Hîldan și un angajat al clubului bucureștean.

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DinamoUTA AradSuperliga
Din articol

La pauza meciului Dinamo - UTA Arad, când tabela arăta 1-0 pentru „câini”, a izbucnit un conflict în tribune. Suporterii dinamoviști au protestat împotriva lui Ștefan Știucă, cel care ocupă funcția de crainic la partidele disputate de echipa din „Ștefan cel Mare” pe teren propriu.

Tonul a fost dat de Elias Bucurică, liderul principal al Peluzei Cătălin Hîldan, potrivit Fanatik. Acesta și alți câțiva fani din galerie au scandat împotriva crainicului, iar în portavoce s-a auzit mesajul: „M*** Știucă, m*** Știucă! Nu ai ce căuta aici! Du-te!”.

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fani Dinamo
fani Dinamo
fani Dinamo
Fani Dinamo
fani Dinamo
Fani Dinamo
Fani Dinamo
fani Dinamo
fani dinamo
fani dinamo
fani dinamo
Fani Dinamo
fani dinamo
fani Dinamo (22.09.2023)
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Trecutul crainicului dinamovist

Elias Bucurică este implicat în acțiunile suporterilor, inclusiv în programul DDB, și în negocieri administrative la club, dar a avut parte și de controverse sau critici din partea unor foști jucători și oficiali, precum Ionuț Lupescu. În primăvara lui 2017, liderul galeriei a primit o amendă și interdicție pe stadioane timp de un an în urma unui gest nepotrivit, fiind implicat și într-un alt scandal înaintea duelului Dinamo – UTA din ultima etapă a sezonului regular 2023/2024.

La rândul său, Ștefan Știucă este muzician, fost participant la emisiunea „Românii au talent” și semifinalist la „Vocea României”. După o copilărie petrecută în Olanda și o tinerețe în care a activat în fenomenul ultra’, el s-a confruntat cu probleme legale în urmă cu două decenii, despre care a zis: „În 2006 am avut celebrul dosar pentru trafic de droguri, la vremea respectivă droguri de risc, era vorba de cannabis. Am avut familia aproape. Pentru mama, profesor universitar, a fost dramatic pentru ea”.

Ulterior, crainicul a depășit acel moment cu sprijinul familiei și a explicat la finalul anului trecut cum a renunțat la vechile obiceiuri. „Din punctul meu de vedere, cu toate hibele lui, sistemul m-a lăsat un om schimbat. Schimbarea a venit din interior, dar sistemul m-a oprit dintr-un drum greșit. Eu, prin prisma ocupației, cântatul într-un band, m-am distrat foarte tare. Dar, la un moment dat, am încetat distracția, pentru că eram sătul de ea. Nu pentru că am pățit ceva, nu pentru că stricam viața cuiva. Am decis să mă opresc!”, a mai spus Ștefan Știucă pentru sursa citată.

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