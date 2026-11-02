Partida FC Voluntari - Farul, din runda a 14-a din Superliga, se vede în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

La momentul redactării acestui articol, scorul este 2-0 în favoarea echipei lui Ioan Ovidiu Sabău, în urma reușitelor lui Denis Alibec (16') și Matteo Ahlinvi (24').

Denis Alibec s-a întors! De când nu mai maracase atacantul pentru Farul

Atacantul constănțenilor a revenit în echipa lui Ioan Ovidiu Sabău după și-a încheiat suspendarea de trei etape, primită în urma cartonașului roșu văzut în meciul cu Dinamo.

Denis Alibec a intrat într-un conflict cu Danny Armstrong în drumul spre vestiare, iar centralul l-a eliminat imediat după ce fluierase pauza.

Alibec a revenit cu gol în primul 11 al Farului și a deschis scorul la o fază la care a profitat pe ieșirea eronată a portarului Jurhar, pe care l-a driblat, ca mai apoi să înscrie cu poarta goală.