GALERIE FOTO Denis Alibec IS BACK! Gol cum rar se vede: când marcase ultima oară atacantul Farului

Denis Alibec IS BACK! Gol cum rar se vede: când marcase ultima oară atacantul Farului Superliga
SPORT.RO
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Denis Alibec a deschis scorul pentru Farul în partida din Superliga.

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Din articol

Partida FC Voluntari - Farul, din runda a 14-a din Superliga, se vede în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

La momentul redactării acestui articol, scorul este 2-0 în favoarea echipei lui Ioan Ovidiu Sabău, în urma reușitelor lui Denis Alibec (16') și Matteo Ahlinvi (24').

Denis Alibec s-a întors! De când nu mai maracase atacantul pentru Farul 

Atacantul constănțenilor a revenit în echipa lui Ioan Ovidiu Sabău după și-a încheiat suspendarea de trei etape, primită în urma cartonașului roșu văzut în meciul cu Dinamo. 

Denis Alibec a intrat într-un conflict cu Danny Armstrong în drumul spre vestiare, iar centralul l-a eliminat imediat după ce fluierase pauza.

Alibec a revenit cu gol în primul 11 al Farului și a deschis scorul la o fază la care a profitat pe ieșirea eronată a portarului Jurhar, pe care l-a driblat, ca mai apoi să înscrie cu poarta goală.

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Sursă: Prima Sport

Atacantul român nu mai marcase aproape două luni, ultimul său gol fiind în meciul cu UTA, încheiat 4-2 în favoarea constănțenilor, de pe 11 septembrie.

Echipele de start din FC Voluntari – Farul: 

  • FC Voluntari (4-4-2): Jurhar - Haruț, Cestic, Dumbrăvanu, Șuteu - Mamic, Onișa, Roemeratoe, Guțea - Merloi, M. Roman II

Rezerve: Chioveanu, Kiki, Vencu, Crișan, Schieb, I. Gheorghe, Chică-Roșă, B. Ștefan, M. Ștefan, Rodrigues

Antrenor: Florin Pîrvu

  • Farul (3-4-3): R. Munteanu - Bouzamoucha, Dican Pellegrini, - Vînă, Njike, Ahlinvi, Ganea - Grigoryan, Alibec, Radaslavescu

Rezerve: Buzbuchi, Maftei, Marins, Traore, Ferreira, Larie, Goncear, N. Popescu, Țicu, Tănasă

Antrenor: Ioan Ovidiu Sabău

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