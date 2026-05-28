Cele două echipe se înfruntă pe ”Arcul de Triumf” în finala barajului pentru un loc în preliminariile UEFA Europa Conference League. Meciul va putea fi urmărit vineri, de la 20:30, și în format LIVE TEXT pe Sport.ro, dar și pe Facebook Sport.ro.

FCSB a trecut în semifinala barajului de FC Botoșani în Ghencea, după ce tabela a indicat la capătul celor 120 de minute 4-3 pentru formația dirijată de Marius Baciu.

Cum fosta campioană a ratat accederea în play-off-ul Superligii României, ultimele confruntări dintre Dinamo și FCSB au avut loc în sezonul regulat, când în tur meciul s-a terminat un spectaculos 4-3, iar în retur, 0-0.

”Care e diferența dintre Dinamo și FCSB?” Răspunsul lui Florentin Petre

Florentin Petre, secundul lui Zeljko Kopic, a evidențiat că în clipa de față nu există nicio diferență între Dinamo și FCSB referitoare la calitatea lotului. Conform transfermarkt, Dinamo are, totuși, un lot cotat la 18 milioane de euro, în timp ce FCSB, la 35.7 milioane.

”Este cel mai important meci, pentru că, dacă vom câștiga, și sper din toată inima să se întâmple lucrul ăsta, ne vom îndeplini obiectivul!

(n.r. Care e diferența dintre Dinamo și FCSB?) Nu există nicio diferență valorică între jucători, suntem 50-50. Suntem pregătiți pentru orice, pentru că ne-am pregătit un an de zile pentru asta. La nivelul ăsta, detaliile mici vor face diferența”, a spus Florentin Petre.

În campionat, Dinamo a terminat pe locul 4 în play-off cu 39 de puncte, în timp ce FCSB a încheiat pe poziția a opta cu 37 de puncte.