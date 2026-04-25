Ricardo Cadu (44 de ani) a revenit în Gruia și va semna cu echipa patronată de Neluțu Varga. Astfel, fostul fundaș și căpitan de la CFR Cluj revine la echipă după mai bine de 12 ani. Despre acest subiect a scris și digisport.ro.

La CFR Cluj, Cadu a petrecut opt ani, timp în care a câștigat trei titluri și a jucat de trei ori în grupele UEFA Champions League. De numele său sunt asociate performanțe răsunătoare (2-1 cu AS Roma, 1-0 cu Manchester United și 0-0 cu Chelsea), care rămân și astăzi în amintirea suporterilor români.

Ricardo Cadu: ”Am revenit, semnez acum”

Portughezul a confirmat revenirea în Gruia și, în dialog cu Sport.ro, a vorbit și despre lupta la titlu. Cadu spune că totul depinde de meciul cu Universitatea Cluj.

”Da, sunt la Cluj, s-a rezolvat totul, totul e OK. M-am întors, o să semnez acum. E totul la fel, doar puțin s-a schimbat, deja am lucrat și cu Mureșan, cu Mara, cu Panin... parcă nu am plecat niciodată. Mă simt foarte, foarte bine.

(n.r. - Se mai poate titlul?) Depinde ce facem astăzi. Dacă batem, atunci suntem acolo. Greu, ușor, dar se poate”, a spus Ricardo Cadu, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Trei repere din perioada petrecută de Cadu la CFR Cluj

La sfârșitul anului 2007, Ricardo Cadu a devenit căpitanul CFR-ului și a reușit să aducă cu banderola pe mână trei trofee de Cupa României.

La finalul sezonului 2009-10, după ce au câștigat al doilea titlu în trei ani de zile, Cadu a fost votat drept Cel mai bun fundaș central al anului, alături de George Galamaz, care activa la Unirea Urziceni.

Pe 19 octombrie 2010, Cadu a înscris în meciul din grupele UEFA Champions League împotriva lui Bayern Munchen, scor 2-3, făcând o partidă remarcabilă.

Daniel Pancu pune presiune: ”Dacă nu reușim să câștigăm, discuția despre titlu e inchisă”

”Eu personal îmi doresc să rămân în condițiile unei calificări în Europa. Șansele să prindem locul 3 sau 4 există, se vor juca până în ultima etapă.

Dacă nu reușim să câștigăm, discuția despre titlu e închisă definitiv și irevocabil. Nu mai există discuția despre titlu. Am preferat să nu discut pe tema asta”, a spus Daniel Pancu, la conferința de presă.