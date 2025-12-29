Dinamo a încheiat anul 2025 pe locul patru în Superliga, în urma înfrângerii 0-2 cu UTA de la Arad. „Câinii” se află la două puncte în spatele liderului Universitatea Craiova.

Zeljko Kopic a cerut întăriri în această iarnă pentru care Dinamo să aibă șanse în lupta la titlu, iar Andrei Nicolescu și oficialii echipei din „Ștefan cel Mare” au trecut „la treabă”.

Andreas Dumitrescu, pe lista lui Dinamo

Unul dintre jucătorii pe care vrea să îi aducă Dinamo în această iarnă este Andreas Dumitrescu. Fostul jucător de la Sepsi este legitimat în prezent în Cehia la Sigma Olomouc, unde este împrumutat de la Slavia Praga până în vară.

Fundașul stânga a jucat doar cinci partide pentru cehi în acest sezon, iar Dinamo ar vrea să îl aducă pentru a-i crea o concurență serioasă lui Raul Opruț, conform Prosport.

Jucătorul de 24 de ani a fost cumpărat de Slavia Praga în 2023 de la Sepsi în schimbul a un milion de euro.

Andrea Dumitrescu a bifat la echipa covăsneană 128 de partide în care a reușit trei goluri și 12 assisturi.

Fundașul este cotat la 300.000 de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

