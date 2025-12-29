Mijlocașul Danu Spătaru s-a despărțit de echipa Spartanii Sportul după încheierea Fazei I din Super Liga Moldovei, anunță MoldFootball.

Potrivit declarațiilor fostului jucător al lui Dinamo de la Moldova 1, în vară el primea puține minute de joc la Petrocub Hîncești și a avut de ales între a aștepta până la iarnă sau a evolua la Spartanii pentru a-și menține forma fizică prin mecuri regulate în campionat.

În prima jumătate a sezonului, Spătaru a evoluat pentru Petrocub în patru meciuri din campionat și Conference League, plus încă 11 meciuri pentru Spartanii Sportul, inclusiv unul în Cupa Moldovei, precizează sursa citată.

Apariție meteorică la Dinamo



Trecut prin România și pe la Astra Giurgiu și Poli Iași, mijlocașul ofensiv a fost legitimat, în returul sezonului 2016-2017, la Dinamo, dar în ”Ștefan cel Mare” nu a evoluat decât în două meciuri din play-off-ul Ligii 1 și într-un meci din Cupa României.

Spătaru a fost al doilea moldovean care a evoluat pentru prima echipă din ”Ștefan cel Mare” în Liga 1, după o altă apariție meteorică, Valeriu Andronic de la începutul anilor 2000.

Danu Spătaru, dragoste cu năbădăi la Milsami Orhei



În iulie 2022, Spătaru a semnat cu Milsami Orhei, dar a plecat la sfârșitul lunii, după doar 26 de zile la echipă, timp în care însă a reușit inclusiv să înscrie două goluri în preliminariile Conference League.

În februarie 2023, a revenit la Milsami. Între cele două experiențe de la Orhei, moldoveanul cu 22 de selecții la națională a fost legitimat în Uzbekistan, la AGMK Olmaliq.

Apoi, Spătaru a plecat iar de la echipa din Orhei în iulie 2023, când a semnat cu polonezii de la Radunia Stezyca, pentru a reveni în iulie anul trecut la Milsami, care i-a reziliat contractul în ianuarie 2025, după 29 de meciuri, 8 goluri și 6 pase decisive în toate competițiile!

Toate aceste transferuri de mai sus au fost la vremea lor definitive, nu sub formă de împrumut.

