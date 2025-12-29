Dinamo, fosta echipă a lui Steliano Filip, a încheiat anul 2025 pe locul 4 în Superliga României, cu 38 de puncte adunate după 21 de etape, iar numele fundașului stânga ar putea reveni pe radarul primului eșalon.



Fundașul a bifat opt selecții la echipa națională între 2014 și 2017 și a fost strâns legat de Dinamo, club la care a petrecut șapte ani și cu care a câștigat Cupa Ligii în sezonul 2016–2017. În total, Filip a adunat aproape 190 de meciuri în prima ligă, luând în calcul și perioadele de la Dunărea Călărași și Viitorul Constanța.



Ofertă din Superliga pentru Steliano Filip!



În prezent, la 31 de ani, Steliano Filip evoluează în Liga a III-a, la CS Lotus Băile Felix, echipă la care a semnat în vară. Fundașul a reușit deja trei goluri în actualul sezon, iar formația bihoreană ocupă locul 7 în Seria H, cu 25 de puncte după 17 etape.



Contactat de Sport.ro, Steliano Filip a lăsat de înțeles că o revenire în lumina reflectoarelor este posibilă. Fundașul a dezvăluit că se află în contact cu mai multe cluburi din Liga 1 și Liga 2.



„Deocamdată încerc să văd ce va fi cu fotbalul din iarnă. Dacă vine ceva care să merite și să îmi convină, clar nu aș spune nu. Sunt discuții, inclusiv cu echipe din Liga 1 și Liga 2, și vedem dacă se concretizează ceva”, a declarat Steliano Filip pentru Sport.ro.



Cea mai bună perioadă a carierei sale rămâne cea de la Dinamo, unde a purtat banderola de căpitan și a fost considerat unul dintre cei mai buni fundași stânga din România.

Steliano Filip e sufletul unei fundații caritabile: „Hrănim peste 250 de familii



În ultimii ani, fostul internațional român a fost unul dintre oamenii-cheie ai Fundației Tabor din Orșova, unde s-a implicat activ în strângerea de fonduri pentru construirea unui orfelinat.



Proiectul a fost susținut prin turnee și meciuri demonstrative organizate în țară și în străinătate, inclusiv la Paris și Oradea, iar după Crăciun a avut loc o nouă ediție a „Superstar Charity Cup”, la Timișoara.



„Aș vrea să vorbim și despre Fundația Tabor. Pe lângă orfelinat, mai avem două centre de reabilitare aici, la Orșova. Hrănim peste 250 de familii cu alimente. Sunt membru fondator, iar fratele meu este foarte implicat. Tot ce se întâmplă aici i se datorează lui Darius Zaharia, pastorul de la Orșova”, a spus Steliano Filip pentru Sport.ro.



Centrul va avea o capacitate de 50 de copii și va funcționa ca un spațiu de reabilitare spirituală și socială, cu mese gratuite zilnic și programe dedicate reintegrării copiilor și tinerilor aflați în dificultate. Orfelinatul urmează să fie deschis anul viitor.