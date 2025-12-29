Zeljko Kopic (48 de ani) s-a înțeles cu Dinamo în decembrie 2023, după ce ”câinii” se despărțiseră de Ovidiu Burcă. De atunci, croatul a bifat 90 de apariții la cârma trupei din Ștefan cel Mare.



Kopic a înregistrat, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt, o medie de 1,52 puncte pe meci



Ce decizie a luat Zeljko Kopic la Dinamo



Tehnicianul ”câinilor” a explicat într-un interviu pentru Pro TV și Sport.ro că de la Dinamo nu o să plece niciun jucător important în fereastra de transferuri din această iarnă.



Kopic a subliniat că lotul va fi doar lărgit în perioada de mercato cu câteva transferuri pe care le cere de mult conducerii ca să consolideze echipa.



”Niciun jucător nu va pleca. Până în vară vom avea lotul actual plus câteva transferuri. Avem stabilitate încât să păstrăm toți jucătorii importanți până la vară.



Avem o problemă doar că la vară le expiră contractul unora.



Acum, Dinamo este la nivelul la care cei care vor veni și vor juca în primul '11' trebuie să fie jucători care vor aduce valoare”, a spus Kopic.

